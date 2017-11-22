Сирия: при освобождении транспортной базы в Дамаске уничтожен командир ССА

Дамаск, 22 ноября. Сирийская армия уничтожила одного из лидеров ССА при зачистке транспортной базы в районе Хараста.

Правительственные войска полностью вернули контроль над всеми объектами транспортной базы около населенного пункта Хараста, которые ранее были частично захвачены боевиками «Свободной сирийской армии». Военные источники сообщают, что в нападении участвовали боевики «Файлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам», которые ранее входили в состав террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

В ходе нападения исламистам удалось захватить несколько объектов транспортной базы, но долго удерживать свои завоевания они не смогли. После перегруппировки сирийская армия атаковала боевиков и полностью зачистила территорию. Отмечается, что в ходе столкновений был уничтожен один из полевых командиров «Свободной сирийской армии», известный под именем Салех Антар.

1 Организация запрещена на территории РФ.