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ЛНР сообщила о небоевых потерях ВСУ в Донбассе
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    ЛНР сообщила о небоевых потерях ВСУ в Донбассе

    15:29  22 Ноября 2017
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    ЛНР сообщила о небоевых потерях ВСУ в Донбассе

    Луганск, 22 ноября. В Донбассе из-за неосторожного обращения с техникой и боеприпасами погибли двое украинских военных, еще трое получили ранения. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на официального представителя Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Марочко.

    По его словам, один военнослужащий 54-й бригады погиб и трое получили ранения при осуществлении марша гусеничной техники из-за несоблюдения требований безопасности. Кроме того, при неосторожном обращении с боеприпасами в 58-й отдельной мотопехотной бригаде от разрыва гранаты погиб еще один боец ВСУ. 

    Марочко добавил, что оба факта по традиции тщательно скрываются от вышестоящего командования.

    Напомним, ранее украинские силовики обстреляли жилые кварталы Докучаевска в Донецкой народной республике, в результате чего пострадала местная жительница

    Автор: Тимур Румянцев
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    #всу #донбасс #лнр
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