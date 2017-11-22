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Украина
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Политика
Депутат Госдумы предложил вернуть Львов Польше
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    Депутат Госдумы предложил вернуть Львов Польше

    15:21  22 Ноября 2017
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    Депутат Госдумы предложил вернуть Львов Польше

    Депутат Госдумы РФ Олег Нилов, выступая в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», заявил, что в ближайшее время в Европе будут обсуждать, что делать с Украиной, и один из вопросов будет касаться возвращения территорий, которые сегодня входят в ее состав, их прежним владельцам.

    Изначально темой обсуждения в студии Ольги Скабеевой и Евгения Попова были переговоры по ситуации на Ближнем Востоке. Напомним, сегодня президент России Владимир Путин обсудит в Сочи сирийское мирное урегулирование с лидерами Турции и Ирана, а накануне он встретился с президентом Сирии Башаром Асадом и провел телефонные переговоры по Сирии с президентами США и Египта, а также премьер-министром Израиля и королем Саудовской Аравии.

    По мнению Олега Нилова, в скором времени, по аналогии с переговорами по Сирии, пройдут такие же плодотворные переговоры по ситуации в Европе, и в них примут участие не только европейские партнеры России, но и ее соседи, прежде всего.

    «Нужно закончить эту несбыточную фантазию — похоронить Россию, разделить и воспользоваться. Ничего не получится. А что будет с нашей любимой братской страной Украиной, надо задуматься», — сказал парламентарий.

    Он напомнил, что в последнее время все чаще звучат предложения остановить и урезонить Киев.

    «После Сирии наступает период поставить вопрос Украине, имеет ли она право в таком состоянии, с таким руководством и с такими профашистскими организациями оставаться в прежних масштабах. И не пора ли Львов, западные области, вернуть в те страны, где нет такой не успокаивающейся профашистской идеологии и политики?» — заявил Олег Нилов.

    Он полагает, что эта тема будет поднята уже в начале следующего года.   

    «Если наш братский народ не одумается и не поменяет власть, то будем говорить о возвращении Львова Польше и о том, чтобы Польша вернула земли Германии. В этом есть интерес Германии. Это пример демократичного справедливого пересмотра», — сказал политик.

    Автор: Елизавета Садкова
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    #сирия #польша #украина #олег нилов
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