Депутат Госдумы предложил вернуть Львов Польше

Депутат Госдумы РФ Олег Нилов, выступая в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», заявил, что в ближайшее время в Европе будут обсуждать, что делать с Украиной, и один из вопросов будет касаться возвращения территорий, которые сегодня входят в ее состав, их прежним владельцам.

Изначально темой обсуждения в студии Ольги Скабеевой и Евгения Попова были переговоры по ситуации на Ближнем Востоке. Напомним, сегодня президент России Владимир Путин обсудит в Сочи сирийское мирное урегулирование с лидерами Турции и Ирана, а накануне он встретился с президентом Сирии Башаром Асадом и провел телефонные переговоры по Сирии с президентами США и Египта, а также премьер-министром Израиля и королем Саудовской Аравии.

По мнению Олега Нилова, в скором времени, по аналогии с переговорами по Сирии, пройдут такие же плодотворные переговоры по ситуации в Европе, и в них примут участие не только европейские партнеры России, но и ее соседи, прежде всего.

«Нужно закончить эту несбыточную фантазию — похоронить Россию, разделить и воспользоваться. Ничего не получится. А что будет с нашей любимой братской страной Украиной, надо задуматься», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что в последнее время все чаще звучат предложения остановить и урезонить Киев.

«После Сирии наступает период поставить вопрос Украине, имеет ли она право в таком состоянии, с таким руководством и с такими профашистскими организациями оставаться в прежних масштабах. И не пора ли Львов, западные области, вернуть в те страны, где нет такой не успокаивающейся профашистской идеологии и политики?» — заявил Олег Нилов.

Он полагает, что эта тема будет поднята уже в начале следующего года.