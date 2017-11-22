Литва планирует договориться с НАТО по вопросу воздушной обороны Прибалтики

Вильнюс, 22 ноября. Литовская сторона рассчитывает до середины 2018 года продвинуться вперед в переговорах с Североатлантическим альянсом (НАТО), посвященных вопросу укрепления воздушной обороны стран Балтии. Об этом сообщил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

«Мы намерены добиться, чтобы воздушная оборона была внесена в планы обороны передовых сил, в планы работы, чтобы воздушная обороны была обеспечена в рамках реформы структуры руководства НАТО, чтобы предусматривались подкрепления и другие силы», — подчеркнул политик.

Однако он отметил тот факт, что разместить наземные воздушные системы союзников по НАТО в регионе на постоянной основе невозможно из-за дефицита оборудования.

Напомним, ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО рассматривает Российскую Федерацию в качестве основной угрозы в Восточной Европе.