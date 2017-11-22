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Украина
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Политика
Литва планирует договориться с НАТО по вопросу воздушной обороны Прибалтики
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    Литва планирует договориться с НАТО по вопросу воздушной обороны Прибалтики

    15:21  22 Ноября 2017
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    Литва планирует договориться с НАТО по вопросу воздушной обороны Прибалтики

    Вильнюс, 22 ноября. Литовская сторона рассчитывает до середины 2018 года продвинуться вперед в переговорах с Североатлантическим альянсом (НАТО), посвященных вопросу укрепления воздушной обороны стран Балтии. Об этом сообщил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

    «Мы намерены добиться, чтобы воздушная оборона была внесена в планы обороны передовых сил, в планы работы, чтобы воздушная обороны была обеспечена в рамках реформы структуры руководства НАТО, чтобы предусматривались подкрепления и другие силы», — подчеркнул политик.

    Однако он отметил тот факт, что разместить наземные воздушные системы союзников по НАТО в регионе на постоянной основе невозможно из-за дефицита оборудования.

    Напомним, ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО рассматривает Российскую Федерацию в качестве основной угрозы в Восточной Европе.

    Автор: Алексей Громов
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    #нато #литва
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