Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Только 16% украинцев готовы проголосовать за Порошенко на выборах — опрос 
Политика
Охота на российский бизнес: Матвиенко отреагировала на задержание Керимова в Ницце
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Охота на российский бизнес: Матвиенко отреагировала на задержание Керимова в Ницце

    15:02  22 Ноября 2017
    132

    Охота на российский бизнес: Матвиенко отреагировала на задержание Керимова в Ницце

    Москва, 22 ноября. Задержание предпринимателя и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова может стать началом «охоты» западных стран на представителей российского бизнеса. Об этом в среду заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая на заседании верхней палаты парламента.

    Она обратила внимание на то, что правоохранительные органы Франции ранее не предъявляли сенатору никаких претензий. В списках Интерпола Керимов также не числился.

    Охота на российский бизнес: Матвиенко отреагировала на задержание Керимова в Ницце

    «И вдруг такое грубое задержание в аэропорту. Это заставляет задуматься — не является ли это началом охоты «за ведьмами», не является ли началом охоты за представителями нашего крупного бизнеса, уже даже за политическими, государственными деятелями», — отметила Матвиенко.

    Спикер СФ призвала МИД России и Генпрокуратуру потребовать немедленного освобождения Керимова.

    Напомним, что ранее французская полиция задержала российского сенатора в Ницце. Парламентария подозревают в уклонении от уплаты налогов.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #франция #матвиенко #задержание #керимов
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть