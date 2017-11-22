Охота на российский бизнес: Матвиенко отреагировала на задержание Керимова в Ницце

Москва, 22 ноября. Задержание предпринимателя и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова может стать началом «охоты» западных стран на представителей российского бизнеса. Об этом в среду заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, выступая на заседании верхней палаты парламента.

Она обратила внимание на то, что правоохранительные органы Франции ранее не предъявляли сенатору никаких претензий. В списках Интерпола Керимов также не числился.

«И вдруг такое грубое задержание в аэропорту. Это заставляет задуматься — не является ли это началом охоты «за ведьмами», не является ли началом охоты за представителями нашего крупного бизнеса, уже даже за политическими, государственными деятелями», — отметила Матвиенко.

Спикер СФ призвала МИД России и Генпрокуратуру потребовать немедленного освобождения Керимова.

Напомним, что ранее французская полиция задержала российского сенатора в Ницце. Парламентария подозревают в уклонении от уплаты налогов.