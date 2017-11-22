Стало известно, где состоится прощание с Хворостовским

Москва, 22 ноября. Прощание со скончавшимся в среду, 22 ноября, оперным певцом Дмитрием Хворостовским состоится в московской консерватории, сообщили источники Федерального агентства новостей.

В настоящее время дата прощания с Хворостовским еще не определена. Однако уже известно, что желающих проводить в последний путь известного на весь мир исполнителя пригласят в московскую консерваторию. Источники ФАН отметили, что в данный момент оговариваются все детали.

Ранее близкая подруга артиста Лилия Виноградова сообщила о том, что прощание с Хворостовским состоится в Москве. Оперный певец умер на 56-м году жизни от опухоли мозга.