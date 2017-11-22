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Стало известно, где состоится прощание с Хворостовским
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    Стало известно, где состоится прощание с Хворостовским

    15:09  22 Ноября 2017
    4006

    Стало известно, где состоится прощание с Хворостовским

    Москва, 22 ноября. Прощание со скончавшимся в среду, 22 ноября, оперным певцом Дмитрием Хворостовским состоится в московской консерватории, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    В настоящее время дата прощания с Хворостовским еще не определена. Однако уже известно, что желающих проводить в последний путь известного на весь мир исполнителя пригласят в московскую консерваторию. Источники ФАН отметили, что в данный момент оговариваются все детали.

    Ранее близкая подруга артиста Лилия Виноградова сообщила о том, что прощание с Хворостовским состоится в Москве. Оперный певец умер на 56-м году жизни от опухоли мозга.

    Стало известно, где состоится прощание с Хворостовским

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #хворостовский #прощание #консерватория
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