Матвиенко рассказала об особом контроле за действием закона о СМИ-иноагентах

Москва, 22 ноября. Совет Федерации будет минимум год контролировать действие закона о СМИ-иноагентах в России, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Матвиенко прокомментировала ситуацию вокруг закона о СМИ-иностранных агентах в России, который в среду, 22 ноября, поддержали 154 сенатора.

«Мы внимательно будем следить за правоприменительной практикой этого закона, — заметила спикер Совфеда России, — проводить мониторинг не меньше года».

В документе подчеркивается, что иностранным агентами в России могут быть признаны средства массовой информации, которые получают финансовую помощь от других стран или зарубежных организаций. Вносить в список «иностранных агентов» уполномочен Минюст России.

Это решение стало ответным шагом на притеснения российских СМИ в США. Так, Вашингтон заставил RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента.