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Украина
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Матвиенко рассказала об особом контроле за действием закона о СМИ-иноагентах
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    Матвиенко рассказала об особом контроле за действием закона о СМИ-иноагентах

    15:17  22 Ноября 2017
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    Матвиенко рассказала об особом контроле за действием закона о СМИ-иноагентах

    Москва, 22 ноября. Совет Федерации будет минимум год контролировать действие закона о СМИ-иноагентах в России, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

    Матвиенко прокомментировала ситуацию вокруг закона о СМИ-иностранных агентах в России, который в среду, 22 ноября, поддержали 154 сенатора.

    «Мы внимательно будем следить за правоприменительной практикой этого закона, — заметила спикер Совфеда России, — проводить мониторинг не меньше года».

    В документе подчеркивается, что иностранным агентами в России могут быть признаны средства массовой информации, которые получают финансовую помощь от других стран или зарубежных организаций. Вносить в список «иностранных агентов» уполномочен Минюст России.

    Матвиенко рассказала об особом контроле за действием закона о СМИ-иноагентах

    Это решение стало ответным шагом на притеснения российских СМИ в США. Так, Вашингтон заставил RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента. 

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #матвиенко #сми #совфед #закон #иноагенты
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