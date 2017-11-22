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Сирия: гидрографическое судно «Донузлав» вошло в состав отряда ВМФ РФ в Средиземноморье
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    Сирия: гидрографическое судно «Донузлав» вошло в состав отряда ВМФ РФ в Средиземноморье

    15:07  22 Ноября 2017
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    Сирия: гидрографическое судно «Донузлав» вошло в состав отряда ВМФ РФ в Средиземноморье

    Тартус, 22 ноября. Гидрографическое судно Черноморского флота «Донузлав» вошло в состав постоянной группировки ВМФ РФ у берегов Сирии.

    Департамент информации Военно-морского флота России сообщил, что экипаж гидрографического судна приступил к выполнению задач в составе отряда ВМФ РФ в акватории Средиземного моря.

    Судно вышло из порта Севастополь 18 ноября для проведения комплекса океанографических исследований в Средиземном, Черном, Красном морях, а также Аденском заливе Индийского океана. Профильные специалисты выполнят необходимые замеры глубин и прочие гидрометеорологические измерения. Отмечается, что данный поход является плановым, экипаж судна выполнял аналогичные исследования в прошлом году.

    Сирия: гидрографическое судно «Донузлав» вошло в состав отряда ВМФ РФ в Средиземноморье

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #вмф рф #черноморский флот #средиземноморье
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