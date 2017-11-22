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Россия
ВКС РФ получат пять новых вертолетов «Ансат-У» до конца ноября
Россия
ВКС РФ получат пять новых вертолетов «Ансат-У» до конца ноября
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    ВКС РФ получат пять новых вертолетов «Ансат-У» до конца ноября

    14:49  22 Ноября 2017
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    ВКС РФ получат пять новых вертолетов «Ансат-У» до конца ноября

    Москва, 22 ноября. Военное ведомство России сообщает, что Военно-воздушная академия в Саратовской области в ближайшее время получит новую партию учебных вертолетов «Ансат-У».

    Отмечается, что специалисты Военно-воздушной академии уже приступили к приемке новых машин на заводе-изготовителе. В течение нескольких дней летный состав академии и сотрудники инженерно-авиационной службы проверят работу всех систем и механизмов вертолетов в различных режимах на земле и в воздухе.

    После приемки машины поступят в учебную авиационную базу академии, расположенную в Саратовской области. Ранее в этом месяце учебное учреждение уже получило партию из пяти подобных вертолетов.

    ВКС РФ получат пять новых вертолетов «Ансат-У» до конца ноября

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #вертолет #академия #ансат-у
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