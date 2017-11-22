ВКС РФ получат пять новых вертолетов «Ансат-У» до конца ноября

Москва, 22 ноября. Военное ведомство России сообщает, что Военно-воздушная академия в Саратовской области в ближайшее время получит новую партию учебных вертолетов «Ансат-У».

Отмечается, что специалисты Военно-воздушной академии уже приступили к приемке новых машин на заводе-изготовителе. В течение нескольких дней летный состав академии и сотрудники инженерно-авиационной службы проверят работу всех систем и механизмов вертолетов в различных режимах на земле и в воздухе.

После приемки машины поступят в учебную авиационную базу академии, расположенную в Саратовской области. Ранее в этом месяце учебное учреждение уже получило партию из пяти подобных вертолетов.