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Россия
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Политика
Де Мистура рассказал о планах провести два раунда переговоров по Сирии в декабре
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    Де Мистура рассказал о планах провести два раунда переговоров по Сирии в декабре

    14:46  22 Ноября 2017
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    Де Мистура рассказал о планах провести два раунда переговоров по Сирии в декабре

    Женева, 22 ноября. По меньшей мере два раунда переговоров по Сирии могут пройти в Женеве в декабре. Об этом в среду заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

    «Я намерен провести не один, а два раунда в декабре в Женеве. Но для этого мне нужна сильная и креативная делегация сирийской оппозиции», — отметил он.

    Напомним, что восьмой раунд переговоров по политическому урегулированию сирийского кризиса начнется в Женеве 28 ноября.

    Де Мистура рассказал о планах провести два раунда переговоров по Сирии в декабре

    В понедельник президент САР Башар Асад встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили вопросы урегулирования вооруженного конфликта в САР, а также шаги, предпринимаемые в борьбе с терроризмом. По словам российского лидера, в Сирии все еще возможны вспышки насилия, однако они уже не помешают антитеррористической операции, которую осуществляют сирийская правительственная армия и ВКС РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #переговоры #де мистура #женева
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