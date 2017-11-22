Де Мистура рассказал о планах провести два раунда переговоров по Сирии в декабре

Женева, 22 ноября. По меньшей мере два раунда переговоров по Сирии могут пройти в Женеве в декабре. Об этом в среду заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

«Я намерен провести не один, а два раунда в декабре в Женеве. Но для этого мне нужна сильная и креативная делегация сирийской оппозиции», — отметил он.

Напомним, что восьмой раунд переговоров по политическому урегулированию сирийского кризиса начнется в Женеве 28 ноября.

В понедельник президент САР Башар Асад встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили вопросы урегулирования вооруженного конфликта в САР, а также шаги, предпринимаемые в борьбе с терроризмом. По словам российского лидера, в Сирии все еще возможны вспышки насилия, однако они уже не помешают антитеррористической операции, которую осуществляют сирийская правительственная армия и ВКС РФ.