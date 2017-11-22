Нет технического задела: эксперт объяснил желание NASA сотрудничать с Россией в освоении Луны

Американское аэрокосмическое агентство заявило о желании принять участие в российских проектах по изучению естественного спутника Земли и отправке к Луне космических аппаратов.

В США понимают, что у Российской Федерации есть огромный опыт в изучении космического пространства, без которого им не справиться, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей российский астроном Николай Лагин.

Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на сотрудников ИКИ РАН и Роскосмоса, во время недавнего визита директора планетного отделения NASA Джеймса Грина в Россию, обсуждалась возможность установки американских научных приборов на борт российской посадочной станции «Луна-27» и окололунного спутника «Луна-26».

«Участие NASA в проектах по изучению Луны автоматами позволит нашим странам намного эффективней подойти к вопросам создания окололунной станции», — сообщили в Роскосмосе.

В свою очередь заведующий отделом Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки могут принять участие в космических миссиях РФ уже в 2021-2022 годах. Их оборудование может быть установлено на борту перспективного космического аппарата «Луна-28», который должен будет доставить на нашу планету пробы реголита (лунного грунта) с северного полюса Луны. Более того, специалистами NASA было предложено рассмотреть возможность совместного создания мини-лунохода.

«Сейчас мы видим желание наших американских партнеров прийти к хорошему научному взаимодействию — это очень радует, и это похвально. А ведь то, чем мы будем заниматься в ближайшее время, в США могут сделать и сами, пусть и с большими трудностями. Но зачем самим тратить колоссальные деньги, если можно вступить в равноправную кооперацию с профессионалом, который может реализовать программу с очень высокой степенью успеха? Так что тут их желание понятно», — поясняет ситуацию эксперт.

Однако в будущем, по мнению собеседника ФАН, космические программы по изучению и освоению естественного спутника Земли будут только усложняться, а к этому в Соединенных Штатах Америки пока не готовы.

«Нужно понимать, что сначала происходит сбор данных, изучение образцов, а уже потом может начаться полноценное освоение нашего спутника. Без России США не смогут самостоятельно построить станцию на орбите Луны — для этого у них пока не хватает технического задела и гения инженерной мысли. Тут следовало бы вспомнить о строительстве Международной космической станции, где главным, связующим модулем была российская «Заря». Кстати, этот модуль на начальном этапе строительства МКС производил полное энергетическое снабжение станции за счет солнечных батарей. «Заря» также обладала собственным двигателем, что было безусловным преимуществом. К тому же она была не очень дорогой», — заключил Лагин.

По мнению специалиста, именно такие технические детали станут основополагающими при создании новой, окололунной станции. Ведь первым космонавтам, которые займутся ее обустройством, будут необходимы самые надежные и удобные при долговременном использовании узлы. Напомним, ранее сообщалось, что NASA может продлить контракты с Российской Федерацией для сохранения присутствия астронавтов США на борту Международной космической станции.