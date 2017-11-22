720 дней без газа: премьер Украины похвастался новой победой над Россией



Киев, 22 ноября. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что страна уже около двух лет не закупает природный газ у Российской Федерации.

Как пишут украинские СМИ, во время заседания правительства Гройсман заявил, что позади остались времена, когда Украина была полностью зависима всеми энергоресурсами от России. Он подчеркнул, что это всегда было инструментом давления и шантажа на Украину.

Премьер заявил, что страна уже 720 дней живет без российского газа, но признал, что пока Украине приходится покупать газ за рубежом.

«Да, мы покупаем газ за рубежом. Но наша задача не покупать, а стать энергетически независимым государством, а затем начать экспорт энергоресурсов», — заверил Гройсман.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины приостановила работу энергетической компании «Смарт Энерджи». Результатом этого шага стал дефицит газа на внутреннем рынке Украины.