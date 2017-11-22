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Россия
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Политика
Киевский суд разрешил СБУ арестовать «незаконно присвоенное» имущество в Крыму
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    Киевский суд разрешил СБУ арестовать «незаконно присвоенное» имущество в Крыму

    14:47  22 Ноября 2017
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    Киевский суд разрешил СБУ арестовать «незаконно присвоенное» имущество в Крыму

    Киев, 22 ноября. Следственное подразделение Службы безопасности Украины (СБУ) по вопросам Крыма получило разрешение на арест якобы «незаконно присвоенного украинского имущества» на территории российской республики.

    Соответствующими полномочиями СБУ наделил суд, сообщается на официальном сайте ведомства. «Незаконно присвоенным» в заявлении названо крымское имущество, которое находилось на балансе государственных органов Украины до вхождения полуострова в состав РФ.

    Каким образом планируется распоряжаться арестованным имуществом, не уточняется.

    СБУ также уведомляет, что на основе собранных материалов, якобы свидетельствующих о нарушении прав человека, законов и обычаев войны на территории Крыма, составила сообщение, которое отправит в скором времени в Международный уголовный суд.

    Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума в 2014 году. За присоединение республики к России проголосовало более 95% местных жителей. Однако Киев результатов народного волеизъявления не признает.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #крым #сбу
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