Ученые раскрыли смертельный секрет астероида, погубившего динозавров

Лондон, 22 ноября. Исследователи из Имперского колледжа в Лондоне пришли к выводу, что в случае, если бы удар погубившего динозавров астероида пришелся бы в другую точку, масштабы произошедшей на Земле катастрофы могли бы оказаться гораздо меньше — и, возможно, динозаврам удалось бы сохранить доминирующее положение в земной биосфере. Оказалось, угол падения астероида на планету очень важен.

Ученым удалось показать, что астероид, вызвавший четвертично-палеогеновое вымирание, врезался в нашу планету под углом в 60 градусов к поверхности, сообщает Science Alert. Это было установлено благодаря экспедициям в район падения астероида — в расположенный в Южной Америке кратер Чиксулуб.

В результате наклонного удара, как указано в исследовании, опубликованном Geophysical Research Letters, в атмосферу Земли попало втрое больше серы, чем считалось ранее — это привело к стремительному охлаждению планеты. В среднем температура на поверхности Земли упала на 26,7 градуса Цельсия в течение нескольких лет, пока на Земле продолжался «снег» из окисленных частиц серы. Лишь спустя сотни лет океаны Земли вновь смогли нагреться от энергии Солнца.