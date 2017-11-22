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Украина
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Россия
Выборы-2018: ЦИК установил, как будет информировать о кандидатах
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    Выборы-2018: ЦИК установил, как будет информировать о кандидатах

    14:55  22 Ноября 2017
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    Выборы-2018: ЦИК установил, как будет информировать о кандидатах

    Москва, 22 ноября. Центральная избирательная комиссия России определила порядок информирования избирателей о кандидатах в президенты на выборах 2018 года.

    Секретарь ЦИК Майя Гришина в ходе заседания отметила, что закон определяет ряд обязательных для опубликования сведений о кандидатах, которые должны быть представлены на разных этапах избирательной кампании.

    Речь идет о публикации биографических данных, сведений о доходах и расходах кандидатов и их супругов, а также сведений о зарубежном имуществе и сделках, осуществляемых за пределами России, отмечает РИА Новости

    Кроме того, ЦИК установил вид информационного плаката, который будет размещаться на избирательных участках. Плакаты с цветными одинаковыми по формату фотографиями кандидатов появятся в территориальных и участковых избиркомах не позднее чем за 30 дней до дня голосования. 

    Напомним, очередные выборы президента России пройдут 18 марта будущего года.  

     

    Автор: Федор Веснин
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    #цик #избиратели #выборы-2018 #кандидаты
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