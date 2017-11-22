Выборы-2018: ЦИК установил, как будет информировать о кандидатах

Москва, 22 ноября. Центральная избирательная комиссия России определила порядок информирования избирателей о кандидатах в президенты на выборах 2018 года.

Секретарь ЦИК Майя Гришина в ходе заседания отметила, что закон определяет ряд обязательных для опубликования сведений о кандидатах, которые должны быть представлены на разных этапах избирательной кампании.

Речь идет о публикации биографических данных, сведений о доходах и расходах кандидатов и их супругов, а также сведений о зарубежном имуществе и сделках, осуществляемых за пределами России, отмечает РИА Новости.

Кроме того, ЦИК установил вид информационного плаката, который будет размещаться на избирательных участках. Плакаты с цветными одинаковыми по формату фотографиями кандидатов появятся в территориальных и участковых избиркомах не позднее чем за 30 дней до дня голосования.

Напомним, очередные выборы президента России пройдут 18 марта будущего года.