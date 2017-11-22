Ищенко рассказал о новом государственном перевороте на Украине

Киев, 22 ноября. Глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко рассказал о том, может ли на Украине повториться новый Майдан и как выглядит политическая обстановка в стране в данный момент.

Напомним, что 21 ноября на Украине отметили годовщину революции. Майдану исполнилось ровно четыре года.

По словам эксперта, сейчас на Украине зарождается новый государственный переворот.

«То, что сейчас происходит на Украине — это вспышка внутренних противоречий как раз за счет снижения внешнего давления. Да, безусловно, там и сейчас присутствуют интересы внешних игроков, но тем не менее сейчас зарубежные партнеры Украины хотели бы стабилизировать ситуацию, но уже не могут», — заявил Ищенко в интервью порталу «Новый фронт».

Эксперт сообщил, что западные партнеры уже не могут серьезно повлиять на ситуацию в стране, поскольку у них недостаточно средств воздействия на Киев. Он также добавил, что в государственном перевороте, который сейчас разворачивается на Украине, действуют сразу несколько внутриполитических сил.

В данной ситуации речь идет не об очередном Майдане, поскольку сейчас процесс переворота спровоцирован не извне, а изнутри, подчеркнул Ищенко.