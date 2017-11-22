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Стратегическая инициатива — за Кремлем: «изоляция России» оказалась фантомом
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    Стратегическая инициатива — за Кремлем: «изоляция России» оказалась фантомом

    14:48  22 Ноября 2017
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    Стратегическая инициатива — за Кремлем: «изоляция России» оказалась фантомом

    20 ноября российский президент Владимир Путин встретился со своим сирийским коллегой Башаром Асадом.

    21 ноября состоялись телефонные разговоры Путина с президентом США Дональдом Трампом, королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, президентом Египта Абдельфаттахом Сиси и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Сегодня в Сочи пройдет трехсторонняя российско-ирано-турецкая встреча на высшем уровне…

    Не в деньгах счастье

    На этом фоне напоминать про политическую изоляцию Кремля и разорванную в клочья экономику России — все равно, что бить лежачего. Более того, можно сказать, что стратегическая инициатива в международном политическом процессе находится сегодня в руках Кремля.

    Да, это произошло за счет существенного снижения уровня жизни большинства населения страны. И, разумеется, за счет пармезана и фуагра для креативной части российского общества — пусть скажут спасибо, что для них в продаже остались виски, текила и прочий нездешний алкоголь, что курят они не махорку, ездят на импортных автомобилях, и на их право давиться в очередях за новыми моделями айфонов и кроссовок никто не посягал.

    Как говорится, счастье — не в деньгах и даже не в их количестве, а в умении их правильно тратить. США деньги печатают просто «из воздуха» — и что? В итоге резервы «свободной силы» плюс эффективное, с минимальными затратами и максимальным результатом, их использование оказались у России сегодня «по факту» самыми высокими в мире и уж точно выше, чем у недавнего «глобального лидера» США.

    Опять же, радоваться этому или самоуспокоенно считать, что так будет всегда, нет никаких оснований. Но сейчас дела обстоят именно так, а не иначе, и, судя по всему, полученную (вернее — завоеванную) стратегическую инициативу в мировой политике президент РФ упускать не собирается.

    Об этом говорит, например, такой практически незаметный момент: уже на завтра, 23 ноября, запланирована встреча Путина с президентом Судана Омаром Баширом. Желающие могут самостоятельно посмотреть, что происходит в этой стране, расположенной к югу от Египта (Абдельфаттах Сиси явно интересовался не только тем, как будут обстоять дела в Сирии), и чем она может быть интересна России.

    Стратегическая инициатива — за Кремлем: «изоляция России» оказалась фантомом

    «Сирийский узел»: развязка близка?

    Но вернемся собственно к «сирийскому узлу», который буквально сегодня может быть развязан в Сочи. На встрече с Башаром Асадом Путин заявил, что, хотя до искоренения международного терроризма еще далеко, «что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается».

    Значит ли это, что со всеми силами, которые на деле поддерживали активность террористических организаций в Сирии, достигнуты определенные соглашения по дальнейшему modus vivendi? Да, очень на то похоже. Разумеется, за исключением США, где продолжается острейший внутриполитический конфликт и представители официальной власти, т.е. «команды Трампа» далеко не в полной мере контролируют большинство аспектов внутренней и внешней политики.

    Вовсе не исключенная «самодеятельность» американского «глубинного государства» на сирийском направлении будет своего рода политическим самоубийством, поскольку риски для Deep State здесь уже запредельны, а вероятность добиться хотя бы минимальных успехов стремится к нулю.

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    Обращает на себя внимание и тот момент, что из названных российским президентом на встрече с Асадом стран-партнеров, заинтересованных в урегулировании сирийского кризиса, он не общался только с лидерами Ирака и Иордании — тех государств, на территории которых позиции представителей «глубинного государства» США наиболее сильны. Видимо, все остальные в рамки предстоящего соглашения по Сирии каким-то образом уже «вписаны».

    Стратегическая инициатива — за Кремлем: «изоляция России» оказалась фантомом

    Линии и треугольники

    Лично у меня уже давно сложилось впечатление, что внешняя политика России в каком-то смысле является математически выверенной, а еще точнее — основанной на теории фракталов, самоподобных фигур с неограниченным периметром (поверхностью) при ограниченной площади (объеме). Проявляется эта «фрактальность», например, в том, что на любом уровне политического взаимодействия Москва выстраивает «треугольники», для которых неизменно является общей стороной, причем увеличение или уменьшение масштаба не ведет к упрощению структуры.

    Помимо «глобального треугольника XXI века» США–Китай–Россия, уже выстроен «треугольник БРИКС–ШОС» в составе Китай–Индия–Россия, теперь на наших глазах был создан «ближневосточный треугольник» Россия–Иран–Турция, еще несколько лет назад казавшийся невероятным. «Совсем рядом» формирование «большого евроазиатского треугольника» в виде «оси Пекин–Москва–Берлин», и так далее.

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    Особенно интересно данное наблюдение на фоне исповедуемого Дональдом Трампом принципа отказа от многосторонних межгосударственных проектов типа Трансатлантического и Транстихоокеанского партнерств с переходом к двусторонним, по сути — линейным, связям. Но сам по себе переход США на счетный принцип «один, два, много» выглядит забавно. Тем более что именно США были инициатором создания НАФТА — Североамериканской зоны свободной торговли в составе США, Канады и Мексики, первого и весьма успешного «треугольника» современности, доказавшего свою эффективность.

    Впрочем, о различиях «двоичных» и «троичных» кодов в цивилизационном аспекте сказано уже предостаточно. Углубляясь в историю, можно привести примеры «Большой тройки» США–СССР–Великобритания и «оси Берлин–Токио–Рим», фактически разрушенной подписанием советско-германского договора о ненападении (пакта Молотова–Риббентропа), что предопределило поражение Германии, Италии и Японии во Второй мировой войне.

    Опять же, все вышесказанное не означает, что «треугольники» российской «фрактальной политики» — какая-то панацея от конфликтов и что внутри них чудесным образом устраняются все межгосударственные противоречия. То, что это не так, мы, полагаю, увидим на сегодняшней встрече в Сочи. Как и то, что именно культивируемый Россией принцип «фрактальной политики» позволит эти противоречия минимизировать и привести участников переговоров к определенному компромиссу на оптимуме «энергетического баланса» интересов и уступок.

    Автор: Владимир Винников
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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