Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Только 16% украинцев готовы проголосовать за Порошенко на выборах — опрос 
Весь мир
Камни от снесенного памятника УПА послужили народу Польши
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Камни от снесенного памятника УПА послужили народу Польши

    15:08  22 Ноября 2017
    135

    Камни от снесенного памятника УПА послужили народу Польши

    Варшава, 22 ноября. Оставшиеся от демонтированного памятника Украинской повстанческой армии (УПА1) в польском селе Грушовичи камни были использованы для ремонта дорог. 

    «Камни были утилизированы. Служат польском обществу, — сообщил глава гмины Стубно Януш Слабицкий в интервью польскому изданию naTemat.pl. — Из них были сделаны дороги».

    Как отметил глава местной общины, таким образом остатки монумента не будут превращены в реликвию и национальную святыню, «чего хотели бандеровцы».

    «Цинично, но в другой ситуации я вернул бы эти камни, однако зная в каком направлении это идет, мы сделали так, как я сказал», — добавил Слабицкий.

    Напомним, ранее во Львове был открыт памятный знак Роману Шухевичу — командиру запрещенной в России экстремистской организации УПА.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #польша #украина #упа
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть