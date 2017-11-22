Камни от снесенного памятника УПА послужили народу Польши

Варшава, 22 ноября. Оставшиеся от демонтированного памятника Украинской повстанческой армии (УПА1) в польском селе Грушовичи камни были использованы для ремонта дорог.

«Камни были утилизированы. Служат польском обществу, — сообщил глава гмины Стубно Януш Слабицкий в интервью польскому изданию naTemat.pl. — Из них были сделаны дороги».

Как отметил глава местной общины, таким образом остатки монумента не будут превращены в реликвию и национальную святыню, «чего хотели бандеровцы».

«Цинично, но в другой ситуации я вернул бы эти камни, однако зная в каком направлении это идет, мы сделали так, как я сказал», — добавил Слабицкий.

В Польше на кладбище села Грушовичи, рядом с Перемышлем, местные активисты из националистических организаций разобрали надгробный памятник… pic.twitter.com/2PHBXpEDxy — Беляш Чебуреков (@belyashcheburek) April 27, 2017

Напомним, ранее во Львове был открыт памятный знак Роману Шухевичу — командиру запрещенной в России экстремистской организации УПА.

1 Организация запрещена на территории РФ.