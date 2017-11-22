Сирия в телефонном разговоре Путина и Трампа: какова позиция США по сирийской проблеме

Вчера состоялся полуторачасовой разговор по телефону между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, одной из тем которого стала ситуация в Сирии. Российский президент рассказал своему американскому коллеге о своей встрече с Башаром Асадом, который подтвердил свою приверженность политическим реформам, включая внесение изменений в конституцию Сирийской Арабской Республики. Обсуждалась также и встреча глав России, Турции и Ирана, которая уже состоялась в Сочи.

Владимир Путин подчеркнул, что оно должно основываться на принципах сохранения суверенитета, территориальной целостности и независимости Сирии, для чего Россия выступила с инициативой Конгресса сирийского национального диалога, на котором будут максимально представлены самые разные политические силы САР. Российская сторона осталась довольна разговором, как и Дональд Трамп:

«У нас был замечательный разговор с президентом Путиным. Мы говорили об установлении мира в Сирии — это очень важно».

Однако американские политики придерживаются иного мнения. В частности, сенатор Джон Маккейн написал в своем Twitter:

«Это в очередной раз показывает, что президент Трамп ошибочно верит в общие интересы США и России. Ещё одно доказательство того, что нам срочно нужна стратегия по Сирии».

This demonstrates yet again @POTUS mistakenly believes the US & #Russia share interests - and it's further evidence we desperately need a strategy for #Syria https://t.co/6OeDn2TNFu — John McCain (@SenJohnMcCain) November 21, 2017

Высказался на своей странице в Twitter и бывший посол США в России Майкл Макфол:

«Лидеры России, Турции и Ирана завтра встретятся в Сочи, чтобы обсудить Сирию. Американцев там не будет».

Kremlin readout of Putin-Trump call had more on the political transition process in Syria than WH readout. Leaders of Russia, Turkey & Iran meet tomorrow in Sochi to discuss Syria. Americans not there. — Michael McFaul (@McFaul) November 22, 2017

Политолог, независимый журналист Александр Асафов прокомментировал Федеральному агентству новостей (ФАН) телефонный разговор президентов России и США. По его словам, никакого сотрудничества России и Соединенных Штатов по сирийской проблеме не было, нет и пока не просматривается. Эксперт объяснил это разностью задач, которые ставят перед собой страны:

«Телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом, конечно, можно расценивать как согласование позиций, обсуждение каких-то общих направлений решения сирийской проблемы, что нужно политическое урегулирование, диалог всех политических сил. Но в этом диалоге главную роль будет играть Башар Асад, который не созванивался, а встречался с Путиным. Конечно, очень многое зависит и от сегодняшней встречи президентов России, Турции и Ирана».

Говоря о позиции американской стороны, эксперт отметил, что в данном случае Дональд Трамп обсуждает какие-то общие вещи, которые не касаются реальных стратегий и реальных предполагаемых действий Соединенных Штатов в регионе:

«Сообщение Маккейна в Twitter — понятно, но я бы обратил внимание на заявление Госдепартамента США устами Хизер Науэрт, известной своими высказываниями. Но, тем не менее, она транслирует официальную позицию Госдепартамента, и говорит она, что власти России несут ответственность за происходящее в Сирии».

Наш собеседник имеет в виду заявление Науэрт, сделанное во вторник на регулярном брифинге для журналистов:

«Вы знаете, что мы думаем про химические атаки, которые были осуществлены против невинных жителей. <...> Горькая правда в том, что Владимир Путин несет определенную ответственность за попытки оказать помощь Сирии, за оказание давления на Башара Асада».

Александр Асафов назвал это заявление бессодержательным:

«Оно выпущено для того, чтобы оттенить позитивный тон общения Владимира Путина с Дональдом Трампом и указать на то, что США обеспокоены доминированием России во всем ближневосточном регионе. Как заявил Маккейн, у Соединенных Штатов нет своих целей и планов в Сирии. Поэтому они таким образом огрызаются».

Эксперт считает, что Вашингтон будет всячески блокировать переговорный процесс законного президента Сирии Башара Асада со всеми остальными участниками политических процессов: