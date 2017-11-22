Ирак: при теракте в Туз-Хурмату погибло более 30 человек

Туз-Хурмату, 22 ноября. В населенном пункте Туз-Хурмату взорвался заминированный автомобиль, есть жертвы.

Местные источники сообщают, что в городе Туз-Хурмату, расположенном в 150 километрах от столицы Ирака Багдада, раздался мощный взрыв.

В результате подрыва заминированного автомобиля погибло порядка 35 человек, свыше 70 мирных жителей получили ранения. Количество жертв может возрасти, отмечают источники.

В данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за совершенный теракт. Отмечается, что в Туз-Хурмату сохраняется нестабильная обстановка после введения иракских войск и нападения на город шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби». Иракская милиция, по заявлениям курдов, совершает противоправные действия, грабя магазины, похищая людей и сжигая жилые дома.