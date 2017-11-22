Тренер «Севильи» в перерыве матча против «Ливерпуля» сделал страшное признание

Севилья, 22 ноября. Тренер футбольного клуба «Севилья» Эдуардо Бериццо в перерыве домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» сообщил своим подопечным о том, что болен раком. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Эдуардо Бериццо был поставлен диагноз аденокарцинома предстательной железы. Будущие тестирования позволят решить, какие шаги следует предпринять в отношении лечения», — следует из сообщения пресс-службы.

После первого тайма «Севилья» крупно уступала «Ливерпулю», но после перерыва хозяева сумели забить три мяча в ворота команды Юргена Клоппа, сообщает «Свободная пресса».

Напомним, в рамках 5-го тура группового этапа престижнейшего европейского турнира столичный «Спартак» сыграл вничью со словенским «Марибором», пропустив досадный гол в компенсированное время второго тайма (1:1).