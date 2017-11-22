Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
ВКС РФ получат пять новых вертолетов «Ансат-У» до конца ноября
Спорт
Тренер «Севильи» в перерыве матча против «Ливерпуля» сделал страшное признание
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тренер «Севильи» в перерыве матча против «Ливерпуля» сделал страшное признание

    14:37  22 Ноября 2017
    35

    Тренер «Севильи» в перерыве матча против «Ливерпуля» сделал страшное признание

    Севилья, 22 ноября. Тренер футбольного клуба «Севилья» Эдуардо Бериццо в перерыве домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» сообщил своим подопечным о том, что болен раком. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

    «Эдуардо Бериццо был поставлен диагноз аденокарцинома предстательной железы. Будущие тестирования позволят решить, какие шаги следует предпринять в отношении лечения», — следует из сообщения пресс-службы. 

    После первого тайма «Севилья» крупно уступала «Ливерпулю», но после перерыва хозяева сумели забить три мяча в ворота команды Юргена Клоппа, сообщает «Свободная пресса»

    Напомним, в рамках 5-го тура группового этапа престижнейшего европейского турнира столичный «Спартак» сыграл вничью со словенским «Марибором», пропустив досадный гол в компенсированное время второго тайма (1:1).

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #футбол #лига чемпинов #ливерпуль #севилья #бериццо
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть