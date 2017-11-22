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Россия
Путин потребовал от ОПК готовности быстро увеличить объем производства
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    Путин потребовал от ОПК готовности быстро увеличить объем производства

    14:27  22 Ноября 2017
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    Путин потребовал от ОПК готовности быстро увеличить объем производства

    Бочаров ручей, 22 ноября. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса должны быть всегда готовы при необходимости увеличить объем производства. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании с руководством Минобороны.

    «Отмечу, что способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время — одно из важнейших условий обеспечения безопасности государства. К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия», — отметил он.

    Путин потребовал от ОПК готовности быстро увеличить объем производства

    По словам Путина, в 2015-2016 годах им были даны поручения по модернизации военных заводов и формированию ресурсов, необходимых для переброски войск. Этой работой занимается ряд министерств и ведомств под руководством Коллегии военно-промышленной комиссии.

    Глава государства также попросил участников совещания доложить об устранении недоработок прошлых лет.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #опк #производство
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