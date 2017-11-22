Премьер Израиля высоко оценил вклад России в борьбе с ИГ в Сирии

Москва, 22 ноября. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху отметил значительный вклад Российской Федерации в борьбе с ИГ1 в Сирийской республике.

«Я считаю, что международные усилия по разгрому ИГ были очень важны для будущего Сирии, Ближнего Востока и всего мира, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». — Россия сыграла важную роль в этих усилиях».

По словам премьер-министра, отсутствие в Сирии рассадников терроризма, мир в этой стране и стабилизация обстановки в САР зависит от того, «удастся ли не допустить проникновение и укрепление в Сирии еще одного элемента исламского экстремизма».

Напомним, ранее президент Египта Абдельфаттах Сиси высоко оценил роль ВКС России в разгроме террористов на территории Сирии.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.