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Россия
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Премьер Израиля высоко оценил вклад России в борьбе с ИГ в Сирии
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    Премьер Израиля высоко оценил вклад России в борьбе с ИГ в Сирии

    14:35  22 Ноября 2017
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    Премьер Израиля высоко оценил вклад России в борьбе с ИГ в Сирии

    Москва, 22 ноября. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху отметил значительный вклад Российской Федерации в борьбе с ИГ1 в Сирийской республике.

    «Я считаю, что международные усилия по разгрому ИГ были очень важны для будущего Сирии, Ближнего Востока и всего мира, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». — Россия сыграла важную роль в этих усилиях».

    По словам премьер-министра, отсутствие в Сирии рассадников терроризма, мир в этой стране и стабилизация обстановки в САР зависит от того, «удастся ли не допустить проникновение и укрепление в Сирии еще одного элемента исламского экстремизма».

    Премьер Израиля высоко оценил вклад России в борьбе с ИГ в Сирии

    Напомним, ранее президент Египта Абдельфаттах Сиси высоко оценил роль ВКС России в разгроме террористов на территории Сирии.

    «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #россия #сирия #израиль #нетаньяху
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