Канал Telegram впервые заблокирован за пиратство по требованию Apple и Google

Москва, 22 ноября. Роскомнадзор сообщил о том, что компания Telegram впервые заблокировала один из каналов одноименного мессенджера за распространение пиратского контента. Это стало первым случаем блокировки канала Telegram из-за обвинений в пиратстве.

Какой именно канал Telegram был заблокирован, пока что не сообщается — известно лишь, что там вкладывались треки современной музыки и канал был заблокирован по просьбе Apple и Google, которые получили запрос от американской компании Universal Music. Как оказалось, причиной блокировки стал выложенный в Telegram новый альбом американской певицы Тейлор Свифт Reputation.

Напомним, ранее Роскомнадзор угрожал заблокировать Telegram из-за отказа сотрудничать с российскими властями в рамках так называемого «закона Яровой». После руководству мессенджера удалось договориться с надзорным ведомством.