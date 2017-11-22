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Россия
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Общество
Канал Telegram впервые заблокирован за пиратство по требованию Apple и Google
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    Канал Telegram впервые заблокирован за пиратство по требованию Apple и Google

    14:38  22 Ноября 2017
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    Канал Telegram впервые заблокирован за пиратство по требованию Apple и Google

    Москва, 22 ноября. Роскомнадзор сообщил о том, что компания Telegram впервые заблокировала один из каналов одноименного мессенджера за распространение пиратского контента. Это стало первым случаем блокировки канала Telegram из-за обвинений в пиратстве.

    Какой именно канал Telegram был заблокирован, пока что не сообщается — известно лишь, что там вкладывались треки современной музыки и канал был заблокирован по просьбе Apple и Google, которые получили запрос от американской компании Universal Music. Как оказалось, причиной блокировки стал выложенный в Telegram новый альбом американской певицы Тейлор Свифт Reputation. 

    Напомним, ранее Роскомнадзор угрожал заблокировать Telegram из-за отказа сотрудничать с российскими властями в рамках так называемого «закона Яровой». После руководству мессенджера удалось договориться с надзорным ведомством.

    Автор: Валентин Меликов
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