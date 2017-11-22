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Украина
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Политика
Путин потребовал изучить недостатки, выявленные в ходе учений «Запад-2017»
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    Путин потребовал изучить недостатки, выявленные в ходе учений «Запад-2017»

    16:00  22 Ноября 2017
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    Путин потребовал изучить недостатки, выявленные в ходе учений «Запад-2017»

    Сочи, 22 ноября. Президент РФ Владимир Путин потребовал изучить недостатки, выявленные в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017».

    Об этом президент сообщил на открытии очередного совещания с руководством Минобороны РФ, предприятий ОПК и ряда регионов страны. Владимир Путин добавил, что необходимо выработать дополнительные меры по повышению мобилизационной готовности.  

    Напомним, что в сентябре состоялись совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017». В них участвовали около 12,7 тыс. военнослужащих.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #минобороны #запад-2017
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