Путин потребовал изучить недостатки, выявленные в ходе учений «Запад-2017»

Сочи, 22 ноября. Президент РФ Владимир Путин потребовал изучить недостатки, выявленные в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017».

Об этом президент сообщил на открытии очередного совещания с руководством Минобороны РФ, предприятий ОПК и ряда регионов страны. Владимир Путин добавил, что необходимо выработать дополнительные меры по повышению мобилизационной готовности.

Напомним, что в сентябре состоялись совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017». В них участвовали около 12,7 тыс. военнослужащих.

Владимир Путин. Биография.