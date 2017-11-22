МИД РФ направил ноту в связи с задержанием во Франции Керимова — Косачев

Москва, 22 ноября. 21 ноября в министерство иностранных дел Российской Федерации был приглашен временный поверенный посольства Франции Фредерик Мондолони. Об этом сообщил в среду председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев.

Как отметил сенатор, это связано с задержанием в аэропорту Ниццы известного российского предпринимателя и члена Совфеда Сулеймана Керимова, которого французские правоохранительные органы подозревают в налоговых махинациях.

«В адрес французских властей в настоящее время направляется официальная нота МИД РФ, в которой указано, что Керимов является должностным лицом РФ и обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств», — добавил Косачев.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Москва приложит все усилия для защиты интересов задержанного на территории Франции сенатора Сулеймана Керимова.