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Россия
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Политика
МИД РФ направил ноту в связи с задержанием во Франции Керимова — Косачев
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    МИД РФ направил ноту в связи с задержанием во Франции Керимова — Косачев

    14:43  22 Ноября 2017
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    МИД РФ направил ноту в связи с задержанием во Франции Керимова — Косачев

    Москва, 22 ноября. 21 ноября в министерство иностранных дел Российской Федерации был приглашен временный поверенный посольства Франции Фредерик Мондолони. Об этом сообщил в среду председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев.

    Как отметил сенатор, это связано с задержанием в аэропорту Ниццы известного российского предпринимателя и члена Совфеда Сулеймана Керимова, которого французские правоохранительные органы подозревают в налоговых махинациях.

    «В адрес французских властей в настоящее время направляется официальная нота МИД РФ, в которой указано, что Керимов является должностным лицом РФ и обладает иммунитетом от принудительных действий на территории других государств», — добавил Косачев.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Москва приложит все усилия для защиты интересов задержанного на территории Франции сенатора Сулеймана Керимова.

    Автор: Алексей Громов
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    #косачев #керимов
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