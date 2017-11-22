Дания построит гигантскую станцию для шпионажа за Россией

Москва, 22 ноября. Дания планирует построить гигантскую шпионскую станцию для сбора разведывательных данных о России. Об этом американскому новостному журналу Newsweek рассказал начальник Службы военной разведки Дании Ларс Финдсен.

Решение связано с растущей напряженностью между Москвой и НАТО.

«Я бы сказал, что эта инициатива усилит способность разведки сообщать о намерениях России в отношении Дании», — заявил Финдсен.

Отмечается, что, по некоторым данным, станция слежения будет представлять собой огромную башню, оборудованную специализированной аппаратурой. Высота разведывательного комплекса превысит 80 метров.

Расположить станцию могут недалеко от города Остермари на небольшом острове в юго-западной части Балтийского моря. Предполагается, что станция сможет перехватывать радиосигналы над Балтийским морем, а также в некоторых частях России.