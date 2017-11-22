Стала известна судьба найденных у семьи Захарченко миллиардов

Москва, 22 ноября. Найденные у семьи полковника МВД Дмитрия Захарченко миллиарды арестованы и размещены на счетах Следственного комитета России. Об этом заявил в среду прокурор Сергей Бочкарев.

По его словам, обнаруженные денежные средства по прошению следствия были размещены на счетах СК России, передает РИА Новости.

«Изъятые миллиардные суммы средств по ходатайству следствия арестованы и размещены на счетах Следственного комитета России», — сообщил Бочкарев.

Он также уточнил, что изо дня в день сотрудники СК России находят все «новые суммы денежных средств», полученные, по версии следствия, нелегальным путем.

Впрочем, цифру новых найденных средств прокурор назвать отказался.

Ранее стало известно, что супруг сестры Захарченко в ходе судебного заседания сообщил, что девять миллиардов рублей, обнаруженные у его жены, возможно, принадлежат ему.