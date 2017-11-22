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Украина
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Общество
Стала известна судьба найденных у семьи Захарченко миллиардов
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    Стала известна судьба найденных у семьи Захарченко миллиардов

    15:37  22 Ноября 2017
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    Стала известна судьба найденных у семьи Захарченко миллиардов

    Москва, 22 ноября. Найденные у семьи полковника МВД Дмитрия Захарченко миллиарды арестованы и размещены на счетах Следственного комитета России. Об этом заявил в среду прокурор Сергей Бочкарев. 

    По его словам, обнаруженные денежные средства по прошению следствия были размещены на счетах СК России, передает РИА Новости.

    «Изъятые миллиардные суммы средств по ходатайству следствия арестованы и размещены на счетах Следственного комитета России», — сообщил Бочкарев.

    Он также уточнил, что изо дня в день сотрудники СК России находят все «новые суммы денежных средств», полученные, по версии следствия, нелегальным путем.

    Стала известна судьба найденных у семьи Захарченко миллиардов

    Впрочем, цифру новых найденных средств прокурор назвать отказался.

    Ранее стало известно, что супруг сестры Захарченко в ходе судебного заседания сообщил, что девять миллиардов рублей, обнаруженные у его жены, возможно, принадлежат ему.

    Автор: Дана Балан
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