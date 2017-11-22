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Сирия новости 22 ноября 16.30: Турция назвала Африн главной угрозой безопасности, 33 человека убиты в Дамаске
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    Сирия новости 22 ноября 16.30: Турция назвала Африн главной угрозой безопасности, 33 человека убиты в Дамаске

    16:30  22 Ноября 2017  /обновлено: 17:21  22 Ноября 2017
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    Африн, Сирия

    Сирия, 22 ноября. Почти 200 человек были ранены и убиты в ходе обстрелов боевиков в Дамаске и окрестностях за последнюю неделю. Турция считает курдский кантон Африн в Алеппо главной угрозой своей безопасности. САА при поддержке ВКС РФ продвигается вдоль западного берега Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли танк в результате обстрела со стороны «Тахрир аш-Шам» на северо-востоке провинции Хама.

    «Исламское государство» (ИГИЛ1): лишилось части позиций на западном берегу Евфрата к югу от Дейр-эз-Зора в ходе операции САА и ВКС РФ.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): вместе с союзниками убила и ранила почти 200 человек в ходе обстрелов Дамаска.

    Армия Турции: сформировала третий наблюдательный пункт в провинции Идлиб; назвала курдский кантон Африн главной угрозой своей безопасности.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    По информации новостного портала Al Manar News, за последнюю неделю в ходе обстрелов боевиков в окрестностях Дамаска погибли 33 человека и были ранены еще по меньшей мере 154. Причем большинство из них — мирные жители. Анклав сирийской вооруженной оппозиции располагается на территории Восточной Гуты, также боевики, в том числе относящиеся к «Исламскому государству», базируются на южной окраине столицы. Эти территории находятся под контролем исламистов еще с 2011-го года, то есть с самого начала конфликта в Сирии, однако, несмотря на регулярные вооруженные стычки, правительственным силам пока так и не удается полностью зачистить столичный регион от террористов.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Турецкий министр национальной обороны Нуреттин Джаникли в ходе заседания Великого национального собрания Турции заявил о том, что курдские Отряды народной самообороны (YPG) представляют серьезную и объективную угрозу безопасности республики. Именно поэтому Анкара, по его словам, используя свое право, зачастую вынуждена вмешиваться в ситуацию в Сирии, передает Reuters. По мнению Каникли, наибольшую опасность для Турции в настоящий момент представляет район вокруг города Африн на северо-западе САР, и, соответственно, данную угрозу необходимо устранить. Напомним, официальная Анкара признала Рабочую партию Курдистана (РПК) и связанные с ней военизированные формирования террористическими организациями. Сейчас турецкие войска с трех сторон охватывают кантон Африн, и, как считают многие военные аналитики, высока вероятность, что они вскоре начнут наступление.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Подразделения Сирийской арабской армии (САА), поддерживаемые самолетами ВКС РФ, продолжают развивать преимущество в боях с террористами «Исламского государства»1 на западном берегу Евфрата в районе между городами Меядин и Абу Кемаль на юге провинции Дейр-эз-Зор, передает ливанское информагентство Al Masdar News. Правительственные войска намерены в ближайшее время зачистить последние населенные пункты, которые все еще остаются под контролем боевиков. В данный момент части армии САР при помощи ВКС атакуют объекты ИГИЛ в направлении города Аль-Ашара. Таким образом, между подразделениями САА, действующими в этом районе, и передовыми частями под Меядином сейчас всего около 15 километров.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    На востоке региона у границы с провинцией Эс-Сувейда в результате взрыва придорожной мины погиб мирный житель, сообщает информационное агентство SMART News. Инцидент произошел у города Бусра Аль-Харири, находящегося в оккупации так называемой вооруженной оппозиции. Предполагается, что взрывное устройство было заложено боевиками одной из антиправительственных группировок, между которыми время от времени возобновляются внутренние вооруженные столкновения. Кроме того, в провинции Даръа существует территориальный анклав «Исламского государства», и, соответственно, вполне вероятно, что в регионе также могут действовать подпольные группы ИГИЛ.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Турецкие войска завершили формирование нового — уже третьего — наблюдательного пункта на территории сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли. Напомним, Анкара ввела свои войска на север региона в соответствии с соглашением с представителями РФ и Ирана о создании четвертой зоны деэскалации в Идлибе. Турецкая сторона как один из гарантов перемирия осуществляет контроль за соблюдением режима прекращения огня в этом регионе. Многие эксперты, впрочем, полагают, что основная цель Анкары в регионе — зачистка города Африн и его окрестностей в соседней провинции Алеппо от курдских отрядов YPG.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    Согласно сведениям новостного портала в Twitter (@DaeshCrimes), курдские бойцы Демократических сил Сирии (SDF)**** передали контроль над Раккой членам городского совета. Административный центр региона был взят курдами примерно месяц назад после более чем четырех месяцев штурма в рамках операции «Гнев Евфрата», активную поддержку в ходе которой оказывали силы международной коалиции во главе с Соединенными Штатами. В ходе операции по захвату Ракки город был почти полностью разрушен в результате интенсивных перестрелок и воздушных бомбардировок. При этом местная администрация и население города, состоящее преимущественно из арабов-суннитов, не признали курдов освободителями, назвав их новыми захватчиками.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    Как утверждает подконтрольный исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» новостной источник в Twitter (@Aswed_Flags), террористы подбили танк проправительственных иранских отрядов, поддерживающих сирийскую армию, к северо-востоку от города Хама близ границы с провинцией Идлиб. Данные сведения пока не получили официального подтверждения. Ранее при помощи российской авиационной группировки правительственные силы заняли ряд стратегически значимых населенных пунктов в этом районе. В частности, под контроль войск Башара Асада недавно перешли близлежащие поселения Аль-Арфа и Рабда.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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