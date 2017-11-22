Появились неподтвержденные подробности крушения сирийского самолета в Дейр-эз-Зоре

Дейр-эз-Зор, 22 ноября. В районе Дейр-эз-Зора был сбит учебно-боевой самолет L-39 ВВС Сирии.

По неподтвержденным данным сирийских источников учебно-боевой самолет, используемый ВВС САР в качестве штурмовика для поддержки наземных войск, был сбит при заходе на посадку на аэродром Дейр-эз-Зора. Боевая машина, по предварительным данным, была атакована одним из мобильных отрядов террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

Игиловцы на пикапе с 23-миллиметровой зенитной установкой открыли огонь по низколетящему самолету, после чего отступили в пустынные регионы. В результате крушения погибли оба пилота штурмовика, источник сообщает, что ими были капитан Сулейман Шантир и штурман Али Нуруддин Мустафа.

Данные на настоящий момент не подтверждены командованием ВС САР.

#Pt. A second pilot is now reported killed in #DeirEzzor, suggesting the fall/crash of an aircraft in E. #Syria. pic.twitter.com/Wx0SKYKMGa — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) November 21, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.