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Россия
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Новости Сирии
Появились неподтвержденные подробности крушения сирийского самолета в Дейр-эз-Зоре
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    Появились неподтвержденные подробности крушения сирийского самолета в Дейр-эз-Зоре

    14:28  22 Ноября 2017
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    Появились неподтвержденные подробности крушения сирийского самолета в Дейр-эз-Зоре

    Дейр-эз-Зор, 22 ноября. В районе Дейр-эз-Зора был сбит учебно-боевой самолет L-39 ВВС Сирии.

    По неподтвержденным данным сирийских источников учебно-боевой самолет, используемый ВВС САР в качестве штурмовика для поддержки наземных войск, был сбит при заходе на посадку на аэродром Дейр-эз-Зора. Боевая машина, по предварительным данным, была атакована одним из мобильных отрядов террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

    Игиловцы на пикапе с 23-миллиметровой зенитной установкой открыли огонь по низколетящему самолету, после чего отступили в пустынные регионы. В результате крушения погибли оба пилота штурмовика, источник сообщает, что ими были капитан Сулейман Шантир и штурман Али Нуруддин Мустафа.

    Данные на настоящий момент не подтверждены командованием ВС САР.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #самолет #игил #дейр-эз-зор
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