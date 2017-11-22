Матвиенко назвала беспрецедентным случаем задержание российского сенатора во Франции

Москва, 22 ноября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала беспрецедентным случаем задержание сенатора Сулеймана Керимова французскими властями.

По словам председателя верхней палаты парламента, Совфед постоянно поддерживает связь с министерством иностранных дел РФ и прокуратурой.

«Когда задерживают сенатора — владельца дипломатического паспорта - это беспрецедентный случай, и мы должны требовать его незамедлительного освобождения», — отметила Матвиенко.

Сенатор добавила, что Совет Федерации проследит за работой, направленной на освобождение Керимова.

Напомним, что Сулейман Керимов был задержан полицией в Ницце по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва приложит все силы для того, чтобы вызволит сотрудника Совфеда.