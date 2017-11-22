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Ливан стягивает войска к границе с Израилем, готовясь отразить агрессию
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    Ливан стягивает войска к границе с Израилем, готовясь отразить агрессию

    14:06  22 Ноября 2017
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    Ливан стягивает войска к границе с Израилем, готовясь отразить агрессию

    Бейрут, 22 ноября. Армия Ливана усилила свое присутствие около границы с Израилем в ответ на наращивание контингента войск со стороны Тель-Авива.

    Ливанское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, ссылаясь на источники в Минобороны страны, что Бейрут направил большое количеств войск в приграничные регионы с  Израилем. Источники отмечают, что израильская сторона начала активное возведение укреплений и фортификационных сооружений около Ливана. ВВС Израиля часто нарушают воздушные границы Ливана, несмотря на неоднократные предупреждения Бейрута.

    Ранее сообщалось, что ливанской движение сопротивления «Хезболла» заявило о намерении Саудовской Аравии развязать войну с Ливаном руками Израиля. Эр-Рияд, отметили в «Хезболле», обещал Тель-Авиву миллиарды долларов за совершение актов агрессии против Бейрута.

    Ливан стягивает войска к границе с Израилем, готовясь отразить агрессию

    Автор: Алексей Громов
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    #израиль #хезболла #ливан #эр-рияд
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