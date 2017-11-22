Ливан стягивает войска к границе с Израилем, готовясь отразить агрессию

Бейрут, 22 ноября. Армия Ливана усилила свое присутствие около границы с Израилем в ответ на наращивание контингента войск со стороны Тель-Авива.

Ливанское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, ссылаясь на источники в Минобороны страны, что Бейрут направил большое количеств войск в приграничные регионы с Израилем. Источники отмечают, что израильская сторона начала активное возведение укреплений и фортификационных сооружений около Ливана. ВВС Израиля часто нарушают воздушные границы Ливана, несмотря на неоднократные предупреждения Бейрута.

Ранее сообщалось, что ливанской движение сопротивления «Хезболла» заявило о намерении Саудовской Аравии развязать войну с Ливаном руками Израиля. Эр-Рияд, отметили в «Хезболле», обещал Тель-Авиву миллиарды долларов за совершение актов агрессии против Бейрута.