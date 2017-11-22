Генерал Младич приговорен к пожизненному тюремному заключению

Гаага, 22 ноября. Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил бывшего командира армии боснийских сербов генерала Ратко Младича к пожизненному заключению за нарушение законов войны, геноцид и преступления против человечности в 1992-1995 годах на территории Боснии и Герцеговины.

Такой приговор Младичу был вынесен в среду. Обвинение, выдвинутое бывшему генералу, содержало 11 пунктов. МТБЮ признал Младича виновным, в частности, по второму пункту – геноциде мусульман в Сребренице в Боснии и Герцеговине, жертвами которого стали больше семи тысяч боснийских мусульман.

Также вину Младича установили по 11 пункту – захват в заложники более 200 сотрудников ООН и миротворцев в Боснии и Герцеговине в 1995 году. С помощью заложников Младич пытался предотвратить удары авиации НАТО. При этом часть пленных подвергались издевательствам и нападениям.

За вынесением приговора Младич следил из специальной комнаты, в которую был выведен из зала суда по решению судьи Альфонса Ори. Такая мера была принята в связи с неподобающим поведением подсудимого. После того, как суд отклонил просьбу защиты отложить вынесение приговора, Младич вскочил и начал что-то кричать на сербском языке.