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Россия
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Общество
Мединский потрясен смертью Хворостовского
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    Мединский потрясен смертью Хворостовского

    14:10  22 Ноября 2017
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    Мединский потрясен смертью Хворостовского

    Москва, 22 ноября. Министр культуры России Владимир Мединский признался, что был глубоко потрясен новостью о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского.

    Мединский отметил, что уход Хворостовского из жизни является невосполнимой утратой для российской культуры. Новость о кончине певца  глубоко потрясла министра культуры.

    «Для зарубежной публики многие из произведений русской классической оперы по-новому открылись именно в исполнении Хворостовского»,  — констатировал глава ведомства.

    По его словам, успех певца стал результатом его «огромного трудолюбия, искренности по отношению к слушателям, безграничного желания дарить им свое творчество».

    Мединский потрясен смертью Хворостовского

    Ранее российский певец Дмитрий Маликов рассказал об обстоятельствах смерти Хворостовского. О гибели оперного исполнителя он узнал от своего соавтора Лилии Виноградовой.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #хворостовский #мединский #смерть #соболезнования
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