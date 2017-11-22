Мединский потрясен смертью Хворостовского

Москва, 22 ноября. Министр культуры России Владимир Мединский признался, что был глубоко потрясен новостью о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского.

Мединский отметил, что уход Хворостовского из жизни является невосполнимой утратой для российской культуры. Новость о кончине певца глубоко потрясла министра культуры.

«Для зарубежной публики многие из произведений русской классической оперы по-новому открылись именно в исполнении Хворостовского», — констатировал глава ведомства.

По его словам, успех певца стал результатом его «огромного трудолюбия, искренности по отношению к слушателям, безграничного желания дарить им свое творчество».

Ранее российский певец Дмитрий Маликов рассказал об обстоятельствах смерти Хворостовского. О гибели оперного исполнителя он узнал от своего соавтора Лилии Виноградовой.