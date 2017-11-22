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Бузова ответила на слухи об уходе с ТНТ ради Первого канала
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    Бузова ответила на слухи об уходе с ТНТ ради Первого канала

    14:27  22 Ноября 2017
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    Бузова ответила на слухи об уходе с ТНТ ради Первого канала

    Москва, 22 ноября. Телеведущая Ольга Бузова прокомментировала слухи об уходе с ТНТ ради съемок на Первом канале.

    Отмечается, что на Первом канале Бузова станет одной из пяти ведущих ток-шоу «Бабий бунт», где они будут обсуждать происходящее в мире. После этого появились слухи о том, что звезда покинет «Дом-2» и канал ТНТ.

    «Я рада присоединиться к семье Первого канала и стать его частью. Программа «Бабий бунт» это только начало, скоро будет еще очень много всего интересного, — цитирует Бузову ее пресс-служба. - Также хочу сразу ответить всем по поводу своего любимого канала ТНТ – они моя семья, и я никуда не собираюсь уходить».

    Бузова ответила на слухи об уходе с ТНТ ради Первого канала

    Работу на Первом канале звезда назвала «новой ступенью в своей карьере телеведущей», передает РИА Новости.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #первый канал #бузова #дом-2 #тнт #бабий бунт
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