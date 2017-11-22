«Яндекс» объявил об уходе генерального директора

Москва, 22 ноября. Глава компании «Яндекс» в России Александр Шульгин покидает свой пост. Об этом сообщается в заявлении компании.

С 1 декабря 2017 года операционном директором компании станет Грег Абовский, в настоящее время занимающий пост финансового директора корпорации. После вступления в должность Абовский будет совмещать две должности, уточнили в «Яндексе».

Шульгин пришел в «Яндекс» в 2010 году, став финансовым директором компании. В 2014 году он пошел на повышение и возглавил ООО «Яндекс», приняв на себя операционное управление компанией, отмечает «Ридус». Комментируя информацию об уходе Шульгина, руководитель группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож заявил, что со своей задачей экс-глава компании в России справился блестяще.

Одной из причин ухода Шульгина в компании назвали его желание попробовать себя в чем-то новом.