Руку расчлененной шведской журналистки выловили в море близ Копенгагена

Копенгаген, 22 ноября. Сотрудники датской полиции обнаружили в бухте Кёге человеческую руку, которая могла принадлежать шведской журналистке Ким Валль, погибшей после прогулки на борту субмарины Nautilus.

«Пока не определено, является рука правой либо левой или кому она принадлежит. Мы исходим из того, что она имеет отношение к делу о подлодке», — заявил представитель полиции Копенгагена Йенс Мёллер Йенсен.

Напомним, что в убийстве журналистки подозревается создатель подлодки Петер Мадсен.

Мадсен признался, что расчленил Валль, а потом выбросил части ее тела в бухту. Мужчина утверждает, что журналистка отравилась угарным газом.

Валль отправилась на борт Nautilus 10 августа. На обратном пути субмарина затонула, Мадсена нашли спустя некоторое время на острове. Тело журналистки по частям находили в морских водах недалеко от Копенгагена, отмечает Sky News.