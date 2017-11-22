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Россия
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Общество
Бюст Карлова установят в посольстве России в Анкаре в конце ноября
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    Бюст Карлова установят в посольстве России в Анкаре в конце ноября

    14:12  22 Ноября 2017
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    Бюст Карлова установят в посольстве России в Анкаре в конце ноября

    Анкара, 22 ноября. В посольстве Российской Федерации в Анкаре будет установлен бюст убитого в декабре 2016 года дипломата Андрея Карлова. Об этом сообщили представители российского дипведомства.

    Напомним, 19 декабря 2016 года посла России в Турции Андрея Карлова застрелил сотрудник турецких правоохранительных органов Мевлют Мерт Алтынташ.

    Торжественная церемония открытия монумента запланирована на 24 ноября.

    «Затем пройдет презентация Международного благотворительного фонда Карлова при участии посла России в Турции Алексея Ерхова, супруги Карлова Марины Карловой, представителей турецких властей, дипкорпуса, деловых кругов, российской и турецкой общественности», — указано в официальном заявлении.

    Ранее вдова российского посла Марина Карлова рассказала о том, что жителей Турции потрясла гибель ее мужа.

    Автор: Алексей Громов
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    #турция #карлов
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