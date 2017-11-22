Экс-депутат Рады назвал охрану Вечного огня ветеранами АТО пиаром и насмешкой
Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива решил «взять под свою защиту» Вечный огонь в киевском парке Славы. Об этом экс-советник главы МВД Украины написал на своей странице в Facebook. По словам Кивы, обеспечивать охрану монумента будут ветераны АТО. Заявление лидера Соцпартии Украины — чистой воды насмешка и пиар на фоне очередной годовщины победы над фашистской Германией, уверен экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.
«Заявление Кивы о том, что он будет охранять Вечный огонь — это насмешка. Он способен охранять только коноплю или мак», — комментирует для ФАН Владимир Олейник.
Илья Кива в своем сообщении указал, что берет на себя ответственность за «защиту памяти о воинах, отдавших свои жизни за освобождение Украины от нацистской Германии». Первый караул из ветеранов так называемой АТО должен был заступить на дежурство накануне в 20.00.
«Мы не позволим осквернять нашу историю и память о наших дедах и прадедах, — написал Кива. — Это удел слабых!»
По словам собеседника ФАН, власти Украины понимают, что протестное движение в стране растет. Именно поэтому радикалы делают все, включая порчу исторических памятников, чтобы заставить простых людей замолчать.
«День Победы в этом году показал, что «Бессмертный полк» вопреки всему существует. Это сопротивление, которого официальный Киев не ожидал. Скоро очередная годовщина Победы, поэтому таким, как Кива, тоже хочется как-то попиариться, — уверен украинский политик. — Они не охватывали протестную нишу центристского и левоцентристского электората, и теперь происходит диктат меньшинства над большинством — это радикалы и представители «Партии войны». Разумеется, таких меньше на Украине. А тех, кто мир, за хорошие отношения с Россией, за процветание Украины — их большинство, но это не электорат, и их никто не слушает».
Напомним, что 20 ноября неизвестные радикалы второй раз залили Вечный огонь в Киеве цементом.
«В других государствах, таких как Россия, Белоруссия или Казахстан ситуация вызвала бы такое возмущение, что с некоторых полетели бы погоны. Охрана памятника — это не частный, а государственный вопрос. В данном случае Петр Порошенко даже не сделал заявления, потому что сам был организатором заливки Вечного огня цементом, — считает Олейник. — Он же создал соответствующие условия на Украине. Когда наведем порядок в стране, все будут знать — любая святыня находится под охраной государства. Тем более что речь идет о памятнике тем, кто отдал жизнь ради, в том числе этих негодяев, кто сегодня торгует нашими ресурсами и плюет на то, что создавалось в этой стране годами».