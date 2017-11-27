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Онищенко призывает наказать Google за лазейку для обхода запрещенных сайтов
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    Онищенко призывает наказать Google за лазейку для обхода запрещенных сайтов

    16:22  27 Ноября 2017
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    Онищенко призывает наказать Google за лазейку для обхода запрещенных сайтов

    Для тех, кому, как говорится, закон не писан, американская корпорация Google предложила лазейку, с помощью которой буквально в один клик можно зайти на любой запрещенный в России сайт. В том числе с детской порнографией, экстремистским содержанием, пиратским видео и т.д.

    Ознакомиться с запрещенным контентом может кто угодно, включая ребенка. Указывать на эту лазейку лишний раз не будем, но многие пользователи о ней знают. Знает о том, что компания Google, широко представленная в российском сегменте Интернета, достаточно нагло игнорирует российские законы, и первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. И эта ситуация его крайне беспокоит. Своим беспокойством парламентарий поделился с Федеральным агентством новостей.

    По мнению депутата, если компания Google делает это намеренно, то можно смело говорить об информационной атаке, острие которой направлено в первую очередь на молодое поколение россиян, чему непременно и как можно скорее нужно поставить заслон.

    «Говорить о нравственных основах этого высокотехнологичного иностранного бизнеса, коим является Google, не приходится», — отметил Геннадий Онищенко, по мнению которого, упоминать о нравственности применительно к американской корпорации просто смешно.

    «Ничего, похожего на нравственные основы, там и близко нет, — подчеркнул депутат. — Да, такое надо запрещать, за это надо наказывать — это безусловно. Но нам пора подумать вот о чем. До тех пор, пока наша страна будет жить «подвешенной» на бизнес всех этих иностранных монополистов, и пока эти монополии будут у нас безраздельно хозяйничать, в том числе в нашем информационном и интеллектуальном пространстве, подобные инциденты будут происходить постоянно».

    "Ничего, похожего на нравственные основы, там и близко нет"

    По словам Геннадия Онищенко, в случае с лазейкой для обхода заблокированных сайтов, явно намеренно оставленной компанией Google, это своего рода знак, с пугающей наглостью поданный Западом нашей стране.

    «В данном случае это просто демонстрация со стороны заокеанских владельцев этого бизнеса, — отметил собеседник ФАН. — Они откровенно демонстрируют наплевательское отношение к тому, что российская законодательная и исполнительная власть вполне обоснованно обеспокоена засильем в Интернете контента, напрямую запрещенного законами РФ. Владельцы Google и других подобных ресурсов явно пытаются продемонстрировать, «кто в доме хозяин» — мол, вы тут делайте, что хотите, а мы будем действовать так, как нам выгодно».

    При этом, по словам первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, это вопрос не только и не столько исключительно финансовой выгоды. По мнению Геннадия Онищенко, хотя нажива для владельцев корпорации в приоритете, но в данном случае имеет место прямая атака на российские ценности и на наше молодое поколение, а значит — это уже вопрос политический.

    «Это не только вопрос бизнеса, это еще и прямое воздействие на формирование психологии наших детей, на их поведение, — отметил парламентарий. — У детей, подростков сознательно воспитывают определенные навыки, учат их нарушать запреты и прямо показывают, как обойти то, что запрещено. Здесь я усматриваю не только и не столько финансовый интерес владельцев Google, но и попытки манипулирования сознанием, прежде всего, нашего молодого поколения. Именно на это я хочу обратить особое внимание».

    "это еще и прямое воздействие на формирование психологии наших детей"

    По словам Геннадия Онищенко, к подобного рода угрозам нельзя относиться легкомысленно, и наш ответ должен быть быстрым, жестким и, как теперь говорят, зеркальным.

    «Конечно, надо сейчас же, немедленно максимально использовать все ресурсы, которые у нас есть, вплоть до ареста российских счетов корпорации Google, которая, напомню, является американской фирмой и продолжает политику, соответствующую тому, чего от нее ждут в Вашингтоне, — отметил депутат. — И, конечно, нам пора им дать, как мы сейчас говорим, зеркальный ответ. А зеркальный ответ — это сделать так, чтобы мы могли продемонстрировать свои возможности в области Интернета в том числе на их собственной — североамериканской площадке. Это непросто, но, думаю, можно этот вопрос технологически отработать. То есть, нужно мобилизовать все ресурсы, какие есть, чтобы вразумить это гневливое и верещащее по поводу и без повода «чудо», и я тут имею в виду отнюдь не только руководство Google».

    При этом, по словам Геннадия Онищенко, нам также пора подумать, как максимально снизить зависимость Рунета от заокеанских структур.

    «Если говорить о перспективе, то нам надо иметь все свое, в том числе там, где дело касается Интернета. Сделали же мы свои платежные карты «Мир», когда нас стали запугивать санкциями, и когда мы почувствовали, что там, на Западе, они явно не похожи на партнеров, как говорится, дорожащих своей «кредитной историей». Так и в области Интернета нам надо решить, как снизить зависимость от американских ресурсов», — резюмировал Геннадий Онищенко.

    Автор: Ирина Петрова
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    #онищенко #google #интернет
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