Программа «поддержания штанов»: США дают Украине деньги на информационную войну с РФ

Государственный департамент США планирует выделить 450 тысяч долларов на «продвижение свободы слова на Украине». Одной из целей программы является «противодействие информационной войне», которую, по версии потенциальных грантополучателей, против Украины ведет в основном Россия. По мнению политолога и писателя Леонида Крутакова, 450 тысяч долларов — деньги, конечно, небольшие, но сам интерес Вашингтона к свободе слова на Украине показателен, особенно на фоне того, что буквально накануне из Киева по наводке СБУ выдворили очередного российского журналиста — спецкора Федерального агентства новостей Игоря Петрашевича. В связи с этим ФАН выпустил заявление, в частности, отметив, что подобные действия не имеют ничего общего со свободой слова, о приверженности которой Киев не устает заявлять.

Впрочем, возможно, американские партнеры Киева допускают, что на Украине в этой области еще не все в полном порядке, и деньги, выделяемые на продвижение свободы слова, попадут в достойные руки.

«Программа нацелена на предоставление местным активистам на Украине возможности выступать в защиту свободы слова, прессы и Интернета, — цитирует RT текст соответствующего документа, рожденного в недрах Госдепа США. — Также программа предлагает конструктивное, инновационное и уважающее права человека противодействие информационной войне».

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей политолог и публицист Леонид Крутаков, представления Соединенных Штатов о свободе слова весьма своеобразны.

«С точки зрения американцев, сегодня свобода слова — это свобода «правильного» (с их точки зрения) слова и запрет «неправильного» слова. Отныне они делят слова на «правильные» и «неправильные». Вот RT, например, по мнению американцев, произносит «неправильные» слова, поэтому их надо признать в США иностранным агентом, а желательно — вообще запретить», — отметил Крутаков.

В то же время, по мнению политолога, забота США об украинской свободе слова тоже носит весьма избирательный характер.

«А что, американцам кажется, что есть какие-то проблемы со свободой слова на Украине? — иронически спросил он. — По-моему, США ни разу не заступались за российских корреспондентов, чуть ли не еженедельно высылаемых с Украины. Я, во всяком случае, что-то об этом не слышал».

По мнению Крутакова, американская программа, видимо, ставит своей целью исключительно поддержку каких-то небольших прикормленных изданий.

«Это, видимо, программа для «поддержания штанов» каких-то местных активистов. Конечно, сумма в 450 тысяч долларов для США небольшая, но для нынешней Украины — вполне реальная. Так что кто-то, наверно, получит там какие-то гранты, на которые будет существовать. Никакого другого смысла в этой программе я не вижу. А по сути, конечно, эта программа абсолютно бессмысленна», — отметил Леонид Крутаков.

Высланный накануне из Киева российский журналист Игорь Петрашевич так объяснил, почему его выдворили с Украины:

«В разговорах сотрудники СБУ пытались вывести меня на признание, что я якобы являюсь «куратором» неких российских спецслужб, что я нахожусь на Украине с целью организации каких-то групп, не знаю каких — информационных, пропагандистских, возможно, террористических, да каких угодно».

Какие конкретно материалы корреспондента ФАН могли спровоцировать подобные действия СБУ, это ведомство пояснить отказалось. По словам журналиста, сегодня ситуация с прессой на Украине выглядит следующим образом: любая информация, опубликованная абсолютно любым российском СМИ, априори считается «вражеской» и угрожающей безопасности украинского государства.

Кстати, именно так без всякого стеснения объяснила высылку корреспондента ФАН пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, которая, объясняя выдворение Петрашевича, заявила:

«Деятельность россиянина противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины, ее суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя».

О какой свободе слова тут можно говорить, непонятно, и вряд ли американская подачка в 450 тысяч долларов в состоянии изменить эту ситуацию.