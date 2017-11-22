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Россия
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Украина
Программа «поддержания штанов»: США дают Украине деньги на информационную войну с РФ
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    Программа «поддержания штанов»: США дают Украине деньги на информационную войну с РФ

    14:38  22 Ноября 2017
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    Подачки США на «продвижение свободы слова на Украине» бессмысленны — политолог

    Государственный департамент США планирует выделить 450 тысяч долларов на «продвижение свободы слова на Украине». Одной из целей программы является «противодействие информационной войне», которую, по версии потенциальных грантополучателей, против Украины ведет в основном Россия. По мнению политолога и писателя Леонида Крутакова, 450 тысяч долларов — деньги, конечно, небольшие, но сам интерес Вашингтона к свободе слова на Украине показателен, особенно на фоне того, что буквально накануне из Киева по наводке СБУ выдворили очередного российского журналиста — спецкора Федерального агентства новостей Игоря Петрашевича. В связи с этим ФАН выпустил заявление, в частности, отметив, что подобные действия не имеют ничего общего со свободой слова, о приверженности которой Киев не устает заявлять.

    Впрочем, возможно, американские партнеры Киева допускают, что на Украине в этой области еще не все в полном порядке, и деньги, выделяемые на продвижение свободы слова, попадут в достойные руки.

    «Программа нацелена на предоставление местным активистам на Украине возможности выступать в защиту свободы слова, прессы и Интернета, — цитирует RT текст соответствующего документа, рожденного в недрах Госдепа США. — Также программа предлагает конструктивное, инновационное и уважающее права человека противодействие информационной войне».

    Программа нацелена на предоставление местным активистам выступать в защиту свободы слова

    Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей политолог и публицист Леонид Крутаков, представления Соединенных Штатов о свободе слова весьма своеобразны.

    «С точки зрения американцев, сегодня свобода слова — это свобода «правильного» (с их точки зрения) слова и запрет «неправильного» слова. Отныне они делят слова на «правильные» и «неправильные». Вот RT, например, по мнению американцев, произносит «неправильные» слова, поэтому их надо признать в США иностранным агентом, а желательно — вообще запретить», — отметил Крутаков.

    В то же время, по мнению политолога, забота США об украинской свободе слова тоже носит весьма избирательный характер.

    «А что, американцам кажется, что есть какие-то проблемы со свободой слова на Украине? — иронически спросил он. — По-моему, США ни разу не заступались за российских корреспондентов, чуть ли не еженедельно высылаемых с Украины. Я, во всяком случае, что-то об этом не слышал».

    "Это, видимо, программа для «поддержания штанов» каких-то местных активистов"

    По мнению Крутакова, американская программа, видимо, ставит своей целью исключительно поддержку каких-то небольших прикормленных изданий.

    «Это, видимо, программа для «поддержания штанов» каких-то местных активистов. Конечно, сумма в 450 тысяч долларов для США небольшая, но для нынешней Украины — вполне реальная. Так что кто-то, наверно, получит там какие-то гранты, на которые будет существовать. Никакого другого смысла в этой программе я не вижу. А по сути, конечно, эта программа абсолютно бессмысленна», — отметил Леонид Крутаков.

    Высланный накануне из Киева российский журналист Игорь Петрашевич так объяснил, почему его выдворили с Украины:

    «В разговорах сотрудники СБУ пытались вывести меня на признание, что я якобы являюсь «куратором» неких российских спецслужб, что я нахожусь на Украине с целью организации каких-то групп, не знаю каких — информационных, пропагандистских, возможно, террористических, да каких угодно».

    Какие конкретно материалы корреспондента ФАН могли спровоцировать подобные действия СБУ, это ведомство пояснить отказалось. По словам журналиста, сегодня ситуация с прессой на Украине выглядит следующим образом: любая информация, опубликованная абсолютно любым российском СМИ, априори считается «вражеской» и угрожающей безопасности украинского государства.

    Кстати, именно так без всякого стеснения объяснила высылку корреспондента ФАН пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, которая, объясняя выдворение Петрашевича, заявила:

    «Деятельность россиянина противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины, ее суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя».

    О какой свободе слова тут можно говорить, непонятно, и вряд ли американская подачка в 450 тысяч долларов в состоянии изменить эту ситуацию.

    Автор: Иван Дмитриев
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    #сша #украина #крутаков #свобода слова #петрашевич
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