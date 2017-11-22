Посол ЕС рассказал, как Украина может потерять 600 миллионов евро

Киев, 22 ноября. Украина может лишиться транша Евросоюза на 600 млн евро, если в ближайшие несколько дней не выполнит оставшиеся четыре условия, необходимые для получения финансовой помощи. Об этом в среду заявил посол ЕС на Украине Юг Мингарелли.

По его словам, Киев до сих пор не снял запрет на экспорт леса-кругляка, не запустил автоматическую проверку е-деклараций, не принял закон о кредитном реестре Нацбанка Украины и не провел проверку о бенефициарных владельцах компаний. Посол ЕС подчеркнул, что срок выполнения этих требований истекает через несколько дней и не может быть продлен.

«Если за несколько дней Европейская комиссия констатирует, что эти требования не выполнены — деньги будут потеряны для Украины», — отметил Мингарелли.

Отметим, что за последние три года Евросоюз выдал Украине 12 млрд евро, 3,4 млрд из которых — макрофинансовая помощь. В Брюсселе отмечают, что это самый большой объем финансовой поддержки, которую когда-либо оказывал ЕС.