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Россия
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Украина
Посол ЕС рассказал, как Украина может потерять 600 миллионов евро
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    Посол ЕС рассказал, как Украина может потерять 600 миллионов евро

    13:38  22 Ноября 2017
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    Посол ЕС рассказал, как Украина может потерять 600 миллионов евро

    Киев, 22 ноября. Украина может лишиться транша Евросоюза на 600 млн евро, если в ближайшие несколько дней не выполнит оставшиеся четыре условия, необходимые для получения финансовой помощи. Об этом в среду заявил посол ЕС на Украине Юг Мингарелли.

    По его словам, Киев до сих пор не снял запрет на экспорт леса-кругляка, не запустил автоматическую проверку е-деклараций, не принял закон о кредитном реестре Нацбанка Украины и не провел проверку о бенефициарных владельцах компаний. Посол ЕС подчеркнул, что срок выполнения этих требований истекает через несколько дней и не может быть продлен.

    Посол ЕС рассказал, как Украина может потерять 600 миллионов евро

    «Если за несколько дней Европейская комиссия констатирует, что эти требования не выполнены — деньги будут потеряны для Украины», — отметил Мингарелли.

    Отметим, что за последние три года Евросоюз выдал Украине 12 млрд евро, 3,4 млрд из которых — макрофинансовая помощь. В Брюсселе отмечают, что это самый большой объем финансовой поддержки, которую когда-либо оказывал ЕС.

    Автор: Геннадий Плющев
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