«Хезболла» заявила о гибели 28 бойцов сопротивления в Сирии
Бейрут, 22 ноября. Командование ливанского движения сопротивления сообщило о гибели 28 бойцов «Хезболлы» за последние дни.
Лидеры движения «Хезболла» сообщили, что за последние дни в Сирийской арабской республике в столкновениях с террористами погибли 28 бойцов сопротивления. Отмечается, что семь военнослужащих прибыли из провинции Хомс, четыре бойца из провинции Идлиба (города Фуа и Кефрайя), 17 из Алеппо. Своих бойцов «Хезболла» потеряла в районе Абу-Кемаля в провинции Дейр-эз-Зор.
Отмечается, что ливанское движение «Хезболла» сражается с боевиками различных террористических группировок на стороне правительственных войск Сирии. Поддержку «Хезболле» оказывают Иран и «Корпус стражей Исламской революции».
Recent Syrian #Hezbollah deaths in Boukamal, DeZ.— Gregory Waters (@GregoryPWaters) November 21, 2017
17 from Nubl and Zahra #Aleppo
4 from Fuah and Kefraya in #Idlib
7 from #Homs pic.twitter.com/WFA5QbWAb3