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Новости Сирии
«Хезболла» заявила о гибели 28 бойцов сопротивления в Сирии
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    «Хезболла» заявила о гибели 28 бойцов сопротивления в Сирии

    14:03  22 Ноября 2017
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    «Хезболла» заявила о гибели 28 бойцов сопротивления в Сирии

    Бейрут, 22 ноября. Командование ливанского движения сопротивления сообщило о гибели 28 бойцов «Хезболлы» за последние дни.

    Лидеры движения «Хезболла» сообщили, что за последние дни в Сирийской арабской республике в столкновениях с террористами погибли 28 бойцов сопротивления. Отмечается, что семь военнослужащих прибыли из провинции Хомс, четыре бойца из провинции Идлиба (города Фуа и Кефрайя), 17 из Алеппо. Своих бойцов «Хезболла» потеряла в районе Абу-Кемаля в провинции Дейр-эз-Зор.

    Отмечается, что ливанское движение «Хезболла» сражается с боевиками различных террористических группировок на стороне правительственных войск Сирии. Поддержку «Хезболле» оказывают Иран и «Корпус стражей Исламской революции».

     

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дейр-эз-зор #хезболла #идлиб #хомс
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