«Хезболла» заявила о гибели 28 бойцов сопротивления в Сирии

Бейрут, 22 ноября. Командование ливанского движения сопротивления сообщило о гибели 28 бойцов «Хезболлы» за последние дни.

Лидеры движения «Хезболла» сообщили, что за последние дни в Сирийской арабской республике в столкновениях с террористами погибли 28 бойцов сопротивления. Отмечается, что семь военнослужащих прибыли из провинции Хомс, четыре бойца из провинции Идлиба (города Фуа и Кефрайя), 17 из Алеппо. Своих бойцов «Хезболла» потеряла в районе Абу-Кемаля в провинции Дейр-эз-Зор.

Отмечается, что ливанское движение «Хезболла» сражается с боевиками различных террористических группировок на стороне правительственных войск Сирии. Поддержку «Хезболле» оказывают Иран и «Корпус стражей Исламской революции».