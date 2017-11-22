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Общество
Близкая подруга Хворостовского попросила не плакать о нем
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    Близкая подруга Хворостовского попросила не плакать о нем

    13:54  22 Ноября 2017
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    Близкая подруга Хворостовского попросила не плакать о нем

    Москва, 22 ноября. Российская оперная певица Мария Гулегина прокомментировала смерть Дмитрия Хворостовского, призвав не плакать о нем, а говорить как можно больше добрых слов.  

    «Когда я об этом узнала, я подумала: «Господи, сделай так, чтобы это тоже был какой-то фальшивый вброс…». Сейчас нужно закрыть рот, не рыдать, не выть. Это нехорошо для его души. Нужно просто думать о нем хорошо», — рассказала певица RT о своем состоянии.

    Она напомнила, что знала Дмитрия Хворостовского больше тридцати лет, неоднократно выступала вместе с ним, много общалась с его семьей. По мнению Гулегиной, сейчас очень важно думать как раз о родственниках знаменитого оперного певца. «Самое главное — послать добрые импульсы родителям», сказала Гулегина.    

    Напомним, ранее стало известно, что на 56-м году жизни после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием ушел из жизни оперный певец Дмитрий Хворостовский. Семья Народного артиста России подтвердила смерть певца.  

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, комментируя известия о кончине Хворостовского, заявил, что певец внес уникальный вклад в современную русскую культуру.  

    Автор: Федор Веснин
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    #хворостовский #смерть #память #гулегина
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