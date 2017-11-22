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Россия
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Общество
Виктория Бекхэм опровергла слухи о воссоединении Spice Girls
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    Виктория Бекхэм опровергла слухи о воссоединении Spice Girls

    13:47  22 Ноября 2017
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    Виктория Бекхэм опровергла слухи о воссоединении Spice Girls

    Лондон, 22 ноября. Бывшая участница поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм не подтвердила информацию о появлении коллектива на сцене.

    «В какой-то момент нужно понять, что пора сказать: «Это было здорово», – заявила певица.

    Ранее ряд СМИ сообщил, что Spice Girls могут воссоединиться в 2018 году. Ожидалось, что группа запишет новый альбом и снимет специальную телепрограмму.

    Как отмечает «Свободная пресса», популярная британская поп-группа Spice Girls было создана в 1994 году. В нее входили Мелани Браун, Джерри Холлуэлл, Эмма Бантон, Виктория Адамс и Мелани Чисхолм.

    После распада группы каждая из девушек начала свой сольный проект.

    Автор: Дима Оленин
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    #spice girls #виктория бэкхем
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