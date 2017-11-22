Грибная, ягодная, шпионская: Климкин ищет корни «истерий» Минска

Киев, 22 ноября. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал «шпионский скандал» в Белоруссии очередной «истерией» Минска, прокомментировав задержание украинца Павла Шаройко.

Министр дипведомства Украины Павел Климкин прокомментировал ухудшение отношений с Белоруссией, напомнив о якобы исчезнувшем украинце Павле Грибе и обвиняемом Минском в шпионаже Павле Шаройко.

«Сначала «грибная» истерия, потом шпионская истерия. Значит, кому-то выгодно выстроить логику относительно того, будто Украина работает в Белоруссии, что по определению является тотальной дуростью», — сказал Климкин.

По мнению министра, «кто-то это осознанно строит». Напомним, что 20 ноября в КГБ Белоруссии подтвердили информацию о задержании Павла Шаройко, который обвиняется в шпионаже в пользу Украины. Минск объявил персоной нон грата сотрудника украинского посольства Игоря Скворцова.

Киев 21 ноября в качестве ответной меры выслал из Украины сотрудника белорусского посольства. Украинские спецслужбы назвали несоответствующими действительности обвинения в шпионаже журналиста Шаройко.