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Россия
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Украина
Грибная, ягодная, шпионская: Климкин ищет корни «истерий» Минска
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    Грибная, ягодная, шпионская: Климкин ищет корни «истерий» Минска

    14:42  22 Ноября 2017  /обновлено: 14:43  22 Ноября 2017
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    Грибная, ягодная, шпионская: Климкин ищет корни «истерий» Минска

    Киев, 22 ноября. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал «шпионский скандал» в Белоруссии очередной «истерией» Минска, прокомментировав задержание украинца Павла Шаройко. 

    Министр дипведомства Украины Павел Климкин прокомментировал ухудшение отношений с Белоруссией, напомнив о якобы исчезнувшем украинце Павле Грибе и обвиняемом Минском в шпионаже Павле Шаройко.

    «Сначала «грибная» истерия, потом шпионская истерия. Значит, кому-то выгодно выстроить логику относительно того, будто Украина работает в Белоруссии, что по определению является тотальной дуростью», — сказал Климкин. 

    По мнению министра, «кто-то это осознанно строит». Напомним, что 20 ноября в КГБ Белоруссии подтвердили информацию о задержании Павла Шаройко, который обвиняется в шпионаже в пользу Украины. Минск объявил персоной нон грата сотрудника украинского посольства Игоря Скворцова.

    Киев 21 ноября в качестве ответной меры выслал из Украины сотрудника белорусского посольства. Украинские спецслужбы назвали несоответствующими действительности обвинения в шпионаже журналиста Шаройко. 

    Грибная, ягодная, шпионская: Климкин ищет корни «истерий» Минска

    Автор: Ирина Селезнева
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    #белоруссия #украина #климкин
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