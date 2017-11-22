Потрясенный переменами майданщик призвал Украину не цепляться за Крым

Киев, 22 ноября. Пока на Украине ничего не меняется в лучшую сторону после государственного переворота 2014 года, Москва в российском Крыму развивает инфраструктуру и воплощает в жизнь масштабные проекты. Киев за 24 года, пока Крым был его территорией, даже не смог сделать дороги в Джанкое. Таким мнением поделился активист-майданщик, шоумен и волонтер так называемой АТО Алексей Мочанов.

По его словам, украинское руководство четверть века ничего не делало на полуострове, поэтому нет необходимости за него цепляться. Он подчеркнул, что в Крыму, когда он был украинским, была лишь степь.

«Нельзя цепляться за Крым, когда он уже отчаливает, 25 лет там никто ничего не делал, у нас был ЮБК и голая степь — больше ничего», — отметил Мочанов, добавив, что в Джанкое за все это время не залатали ни единой ямы.

Он удивлен, как российская власть развивает инфраструктуру на полуострове. Трасса Керчь — Севастополь, Крымский мост и многое другое, перечислил Мочанов.

Напомним, Крым стал частью РФ в марте 2014 года после референдума, по итогам которого 96% крымчан и жителей Севастополя высказались за воссоединение полуострова с Россией.