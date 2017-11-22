Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
ВКС РФ получат пять новых вертолетов «Ансат-У» до конца ноября
Украина
Потрясенный переменами майданщик призвал Украину не цепляться за Крым
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Потрясенный переменами майданщик призвал Украину не цепляться за Крым

    14:03  22 Ноября 2017
    601

    Потрясенный переменами майданщик призвал Украину не цепляться за Крым

    Киев, 22 ноября. Пока на Украине ничего не меняется в лучшую сторону после государственного переворота 2014 года, Москва в российском Крыму развивает инфраструктуру и воплощает в жизнь масштабные проекты. Киев за 24 года, пока Крым был его территорией, даже не смог сделать дороги в Джанкое. Таким мнением поделился активист-майданщик, шоумен и волонтер так называемой АТО Алексей Мочанов.

    По его словам, украинское руководство четверть века ничего не делало на полуострове, поэтому нет необходимости за него цепляться. Он подчеркнул, что в Крыму, когда он был украинским, была лишь степь.

    Потрясенный переменами майданщик призвал Украину не цепляться за Крым

    «Нельзя цепляться за Крым, когда он уже отчаливает, 25 лет там никто ничего не делал, у нас был ЮБК и голая степь — больше ничего», — отметил Мочанов, добавив, что в Джанкое за все это время не залатали ни единой ямы. 

    Он удивлен, как российская власть развивает инфраструктуру на полуострове. Трасса Керчь — Севастополь, Крымский мост и многое другое, перечислил Мочанов.

    Потрясенный переменами майданщик призвал Украину не цепляться за Крым

    Напомним, Крым стал частью РФ в марте 2014 года после референдума, по итогам которого 96% крымчан и жителей Севастополя высказались за воссоединение полуострова с Россией. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #крым #джанкой
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть