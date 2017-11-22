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Россия
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Общество
Хворостовский потерял голос перед смертью — СМИ 
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    Хворостовский потерял голос перед смертью — СМИ 

    13:26  22 Ноября 2017
    2020

    Хворостовский потерял голос перед смертью — СМИ 

    Москва, 22 ноября. Перед смертью оперный певец Дмитрий Хворостовский лишился голоса, сообщает Telegram-канал Super.

    Как сообщили знакомые Хворостовского, одним из последних с артистом общался продюсер Игорь Крутой. Он звонил Хворостовскому после распространения ложных сообщений о смерти оперного исполнителя, чтобы поддержать его.

    Однако, как пишет канал, едва узнал голос Хворостовского. Певец говорил очень тихо, а его баритон превратился в слабый фальцет.

    Напомним, о смерти российского оперного певца Дмитрия Хворостовского стало известно в среду. Он скончался после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием в ночь на 22 ноября в Лондоне. Хворостовскому было 55 лет.

    Ранее Владимир Путин принес свои соболезнования в связи со смертью артиста. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент является большим поклонником творчества Хворостовского. 

     

    Автор: Алексей Громов
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    #хворостовский #сми #голос
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