Москва, 22 ноября. Перед смертью оперный певец Дмитрий Хворостовский лишился голоса, сообщает Telegram-канал Super.

Как сообщили знакомые Хворостовского, одним из последних с артистом общался продюсер Игорь Крутой. Он звонил Хворостовскому после распространения ложных сообщений о смерти оперного исполнителя, чтобы поддержать его.

Однако, как пишет канал, едва узнал голос Хворостовского. Певец говорил очень тихо, а его баритон превратился в слабый фальцет.

Напомним, о смерти российского оперного певца Дмитрия Хворостовского стало известно в среду. Он скончался после многолетней борьбы с онкологическим заболеванием в ночь на 22 ноября в Лондоне. Хворостовскому было 55 лет.

Ранее Владимир Путин принес свои соболезнования в связи со смертью артиста. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент является большим поклонником творчества Хворостовского.