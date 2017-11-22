Украинский экономист предостерег «скачущих» сограждан: Кругом одни грабли

Киев, 22 ноября. Украинцев ничему не учит история, и большинство из них не замечают приближение социально-политической катастрофы в стране, заявил директор украинского Института развития экономики Александр Гончаров.

Гончаров обратил внимание простых украинцев на поведение национальной элиты, которая не видит свое будущее на Украине, но смело управляет бюджетом страны. Он напомнил, что у большинства представителей этой элиты есть виды на жительство и вторые паспорта в США, Евросоюзе, Израиле и других странах.

«Поэтому они не инвестируют ни доллара, ни гривны в украинскую экономику, — констатировал эксперт, — все здесь ими заработанное быстро выгоняется в оффшоры».

«Соответственно рядовых граждан Украины история ничему не учит, — делает выводы экономист. — Скажу больше, кругом сплошные грабли, и мы не просто по ним ходим, а давно начали танцевать и скакать. Сколько еще это будет продолжаться, очень трудно спрогнозировать».

По его мнению, страну неизбежно ожидает социально-политическая катастрофа. В качестве примера он привел Германию в 20-х годах прошлого века.