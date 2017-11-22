Аргентина мечтает о чуде: идут седьмые сутки поисков субмарины «Сан-Хуан»

Сегодня утром исполнилась ровно неделя с того момента, как вышедшая из городка Ушуая в Мар-дель-Плату аргентинская дизель-электрическая подводная лодка S-42 San Juan в последний раз выходила на связь. На данный момент можно, увы, констатировать, что к началу седьмых суток международной поисково-спасательной операции каких-либо следов лодки и находившихся на ее борту 44 человек по-прежнему не обнаружено.

С лодкой потеряна связь

Напомним, что 15 ноября в 00:30 субмарина сообщила по радио о том, что продолжает переход к пункту своего постоянного базирования, следуя курсом 015 градусов и имея ход в 5 узлов. В момент радиоконтакта «Сан-Хуан», по информации ВМС Аргентины, находился в 240 милях на северо-восток от Пуэрто-Десеадо на траверзе залива Сан-Хорхе. Указаний на то, в каком положении следовала лодка — надводном или подводном, — сообщение командира «Сан-Хуана» капитана 2 ранга Педро Мартина Фернандеса не содержало.

Поздняя осень — не самое благодатное время для круизов по Южной Атлантике. Метеоусловия в районе нахождения лодки были не самыми лучшими — сильный ветер и волны высотой до 4 метров. Основываясь на этом, часть экспертов, включая ряд аргентинских офицеров, позже сделает вывод, что «Сан-Хуан», скорее всего, находился под водой. И медленно, на экономическом ходу, продвигался на север.

К сожалению, радиосеанс утром 15 ноября оказался для «Сан-Хуана» последним. Больше суток после этого командование ВМС Аргентины не пыталось активно восстановить контакт с лодкой, считая, что «Сан-Хуан» пропускает сеансы связи из-за плохих метеоусловий. Лишь с рассветом 16 ноября первые два самолета были отправлены в предполагаемый район нахождения «Сан-Хуана».

Поскольку ни обнаружить лодку, ни выйти с ней на связь они не смогли, во второй половине четверга к точке последнего контакта с субмариной двинулись аргентинские эсминец и два корвета. Но и их попытки обнаружить лодку не увенчались успехом.

17 ноября ВМС Аргентины были вынуждены официально признать факт утери связи с «Сан-Хуаном» и приступить к организации у берегов Патагонии широкомасштабной поисково-спасательной операции. Последняя, благодаря немедленно последовавшим предложениям по оказанию помощи со стороны США, Великобритания, Чили, Уругвай, Бразилия и Перу, быстро превратилась в международную.

Хаотичные поиски

Начатые с серьезным опозданием поиски первоначально осуществлялись довольно хаотично. Фактически в какое-то системное русло они вошли только ко второй половине 18 ноября, когда в Мар-дель-Плате стараниями начальника местной военно-морской базы контр-адмирал Габриэля Гонсалеса был создан и начал функционировать координационный центр.

Известную долю дезорганизации в его деятельность внесло появление в Мар-дель-Плате министра обороны Аргентины Оскара Агуада, объявившего, что хочет лично возглавить поисковые действия. Человек гражданский, к тому же явно страдающий склонностью к популизму, Агуад впоследствии не раз делал оптимистичные заявления, не подкрепленные достоверной информацией. Например, о том, что 18 ноября кто-то с борта «Сан-Хуана» пытался несколько раз по спутниковому телефону связаться с базами ВМС Аргентины.

Надо ли говорить, какое воздействие оказывали такие сообщения, неизменно позже опровергаемые, на состояние родственников экипажа «Сан-Хуана» и общественное мнение в Аргентине?..

Между тем волнение в районе поисков продолжало усиливаться, что самым негативным образом сказывалось на эффективности поисковых мероприятий. Однако, несмотря на шести-, а местами и восьмиметровые волны, к утру 19 ноября 80% поверхности океана в зоне поиска, имеющей общую площадь 43.000 кв. км, было обследовано. Правда, с нулевым результатом.

В последующие дни группировка сил и средств, привлеченных к проведению поисково-спасательной операции, непрерывно росла, включая в себя все новые самолеты, корабли и, под занавес, даже предоставленные военно-морским флотом США дистанционно управляемые подводные аппараты.

20 ноября представитель аргентинского военно-морского командования Энрике Бальби сообщил, что в поисковых действиях одновременно задействованы уже 14 кораблей и судов, а также до 10 самолетов. Часть этих единиц принадлежала Аргентине, часть — иностранным государствам.

Безуспешность поисков заставила аргентинцев принять помощь даже от своих «заклятых друзей» англичан. С Фолклендов для осмотра назначенного ему квадрата вылетел британский транспортник C-130, а к действующей у берегов Патагонии группировке присоединился британский патрульный корабль Protector.

Надежда на чудо

Одновременно, как и следовало ожидать, в медиасфере развернулась жаркая дискуссия о возможных причинах ЧП с «Сан-Хуаном». Большая часть предположений базировалась на озвученном 20 ноября офицером ВМС Аргентины Габриелем Галеасси в эфире телеканала Todo Noticias сообщении о последнем радиодонесении с «Сан-Хуана». Любопытно, что командование ВМС не опровергло сообщение своего офицера.

Так вот, по словам Галеасси, радиодонесение содержало информацию о «незначительных неполадках» в аккумуляторной батарее субмарины. По мнению Галеасси, такие неисправности считаются рядовыми и не могут привести к катастрофе. Несмотря на эту оговорку, версия гибели «Сан-Хуана» из-за пожара или взрыва аккумуляторной батареи стала доминирующей в аргентинской прессе.

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Также, по мере продолжения поисковой операции, СМИ Аргентины периодически озвучивали информацию о том, что ВМС засекли звуки из отсеков затонувшей субмарины, что в море обнаружен спасательный плотик с «Сан-Хуана», а также о том, что магнитометр американского самолета получил «слабый отклик от металлического объекта на глубине 70 метров». Однако ни одно из этих сообщений на момент 11.00 22 ноября не нашло своего подтверждения.

Поздним вечером 21 ноября Энрике Бальби признал, что операция по спасению пропавшей подлодки входит в свою критическую фазу. Почему?

Чудес не бывает. Если лодка не провалилась ниже предельной для нее глубины в 300 метров, если люди в отсеках «Сан-Хуана» до сих пор живы и система регенерации воздуха функционирует, а также еще множество «если» — причем все они должны складываться в пользу подлодки… Словом, если «Сан-Хуану» многократно повезло, даже в этом случае 22 ноября на лодке закончится кислород.

Аргентина погрузилась в молитвы

Утром 22 ноября появилась информация о том, что часть участвующих в поисковой операции кораблей двинулась в сторону Пуэрто-Мадрина — порта в аргентинской провинции Чубут. Следуют ли они туда для пополнения запасов или же к месту обнаружения затонувшей лодки, неизвестно.

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Одновременно в Сети «всплыло» изображение датированного вечером 21 ноября документа, согласно которому госпиталь аргентинского города Комодоро-Ривадавия получил предписание отменить все запланированные на среду операции и подготовить отдел реанимации к возможному приему выживших с «Сан-Хуана».

Эти данные дарят аргентинцам новую надежду. Надежду на чудо.